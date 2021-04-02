有研究报告认为跨山输油管扩建项目最终将亏损119亿加元， 最好现在就停止

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西蒙·弗沙大学（SFU）资源与环境管理学院的研究小组周三发表研究论文预计，加拿大在跨山输油管道扩建项目上，将亏损119亿加元。但也有能源行业专家对此表示不同意见。

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论文的主要作者是托马斯·冈顿（Thomas Gunton）教授。他分析了此项目会亏损的两大原因，一是“建设成本从原来的54亿加元增加到126亿加元，增加了两倍多”；二是“最高法院刚刚裁决确认的新气候政策将减少对石油的需求”。

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研究报告认为，加拿大政府从未对这一项目的成本和收益进行公众评估。国家能源局在2016年建议批准扩建项目，然后在2019年再次批准扩建项目时，都没有考虑这些因素。

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跨山输油管扩建项目是加拿大政府2018年以45亿美元从能源巨头Kinder Morgan手中收购的。项目计划扩大阿尔伯塔省产油区到卑诗省海岸边的原有1,150公里输油管线，增铺980公里的双管道，把每天的输油总量从30万桶增加到89万桶。该项目预计将于2022年12月完成，目前已完成约20％。

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但西蒙·弗沙大学的这项研究说，管道的扩建将产生不必要的过剩产能，并会增加环境破坏的风险。政府最好现在就完全放弃该项目，避免更大亏损，并将资金用于投资替代能源项目。

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但政府方面和另外一些能源专家则对这些论点提出异议。渥太华表示，该管道最终将出售给私人投资者。而一位能源专家指出，石油需求目前几乎已回到疫情前的水平。

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卡尔加里大学公共政策学院研究员、阿尔伯塔省石油营销委员会前首席执行官理查德·马森（Richard Masson）说：“我认为他们做出的某些假设将受到行业的强烈挑战。加拿大的石油工业一直以来都是受到输出能力的限制”。

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但加拿大能源监管机构的最新模型表明，未来需要多少石油的问题尚不确定，这需取决于气候政策的变化。加拿大正在采取新的减少温室气体排放的措施，以实现既定的气候目标。这会导致加拿大的石油和天然气产量下降。

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但马森说，尽管对石油的需求在2020年有所放缓，但目前已接近疫情前的水平。 虽然一些国家试图同时实现《巴黎气候协定》中设定的目标，但预计需求仍会增长。

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