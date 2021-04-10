虽有第三波疫情加拿大就业仍然有所改善

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虽然过去一段时间加拿大的新冠病毒疫情在恶化，许多地区受到第三波疫情的沉重打击，但加拿大就业市场的局面似乎仍在改善。

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加拿大统计局的数字显示，今年3月份加拿大增加了30万零3千个就业岗位，失业率下降到7.5%， 这是COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大泛滥以来最低的失业率。

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相比之下，今年2月份加拿大新增就业数字是25万9千个，失业率是8.2%。

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三月份加拿大就业市场得到改善的局面反映在大部分经济行业，从建筑、医疗保健、教育到餐饮业、零售业和酒店旅馆行业。

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不过，与2020年2月份COVID-19病毒肺炎疫情前的加拿大就业市场相比，加拿大的失业率仍然高出了1.5%，仍然多出近30万人的失业人口。

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