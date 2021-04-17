美国在考虑一年内注射第三针新冠疫苗的问题

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由于危害力更大的COVID-19病毒的变种不断出现，美国白宫决策人员开始考虑9个月到1年之内开始注射第三针疫苗，也就是加强版疫苗的问题。

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美国总统拜登的首席科技官David Kessler表示，科学家们一方面在研究现有疫苗保护力能够持续多久的问题，一方面在加紧研制加强版COVID-19病毒肺炎疫苗。

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美国制药业巨头辉瑞公司的首席执行官Albert Bourla认为，民众不但可能需要在一年之内接受第三针COVID-19病毒疫苗的注射，而且可能今后每年都需要接受新冠疫苗的注射。

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目前的数据显示，辉瑞疫苗和莫德纳疫苗在人们接种后至少半年之内能够维持保护能力，但接下来还能维持多长时间的保护能力目前还缺乏研究数据。

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专家们认为，即便辉瑞和莫德纳新冠病毒疫苗的保护能力长于六个月，但在危害力更强的新冠病毒新菌株不断出现的情况下，不断调整和更新疫苗对菌株的针对性也是必要的。

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在美国接受新冠病毒疫苗注射的7700万人中，有5800人仍然被新冠病毒感染，其中396人需要进医院治疗，74人死亡。这证实了辉瑞公司疫苗有至少91%保护效率的说法。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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