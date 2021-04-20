宗教服饰问题：魁北克省高院裁定该省世俗化法案有效，但豁免英语学校和省议员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省在2019年6月通过的世俗化法律（即21号法案）禁止“权威岗位”的公职人员在工作时穿戴宗教服饰。反对者认为该法违宪，把省政府告上了法庭。魁北克省高等法院星期二（4月20日）上午下达判决，裁定这项法律有效，但涉及省内英语学校和省议员的条款除外。这使英语学校的教职员和省议员有权利在工作时穿戴宗教服饰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项全名为《尊重政权世俗化法》的魁省法律还在议会辩论阶段就引起一些团体和个人的质疑和反对。该法禁止权威岗位公职人员在工作时穿戴象征和彰显宗教信仰的可见服饰，包括十字架、穆斯林头巾、犹太男子的圆帽和锡克族男子的包头及佩剑。权威岗位包括警察等携带武器人员，法官等司法机构人员，消防员，公立中小学的教职员等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主审法官布朗夏 (Marc-André Blanchard) 在判决书中说，加拿大人权宪章（即加拿大宪法）第23条保护少数族裔的语言教育权利，世俗化法的有关条款损害了这项权利。英裔在法语省份魁北克属于少数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而省议员也有权利穿戴着宗教服饰出现在议会，因为加拿大人权宪章赋予每个公民在议会选举中投票和成为候选人的权利。省政府不能因为一个人蒙面或佩戴十字架就剥夺他的这项权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

诉讼远远没有结束

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省政府在提出这项法案时动用了加拿大宪法中的“但书条款”。这项条款允许各省制定的法律在五年期限内不符合宪法中的一部分条款。援引但书条款是为了避免违宪诉讼。但是蒙特利尔市英语教育局等机构和几名穆斯林女教师选择但书条款不涵盖的宪法条款作为突破口，仍然分别提出了诉讼。布朗夏法官还有另外三起同类诉讼需要裁决。原告包括加拿大穆斯林全国委员会，加拿大公民自由协会和魁北克省教师工会联盟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些法律专家预计，这些诉讼将旷日持久，因为在省高院宣判后，败诉一方很可能会继续上诉，把官司一直打到加拿大最高法院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省政府的律师说，世俗化法律并没有违背宗教自由，它只涉及工作场所和工作时间，并不禁止教师和其他公职人员在工作场所以外的任何地方穿戴宗教服饰或进行宗教活动。这项法律的目的是为了保证政权的宗教中立。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克妇女权益组织和魁北克世俗化运动组织支持省政府的立场。另外，民调显示大部分魁北克民众支持世俗化法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市英语教育局表示非常满意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市英语教育局在今天的判决宣布几分钟后就在推特上发文，表示对这个结果非常满意。该教育局认为，宪法第23条对少数族裔语言教育的保护意味着少数族裔有权利自主管理自己的学校，也就是说，自行决定属下员工是否可以穿戴宗教服饰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该教育局的胜诉意味着，如果一个穆斯林女教师在英语学校任教，她就可以戴着头巾和面纱给学生们上课。但在非英语学校工作的穆斯林女性就没有这个权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于穆斯林女性的头巾和面纱在宗教服饰中是最显眼的，而她们从事的权威岗位公职主要是教育类，因此穆斯林女教师一直处于这场争议的中心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Jonathan Monpetit, Benjamin Shingler, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada