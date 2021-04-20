弗洛伊德之死：陪审团裁定前警官肖万罪名成立

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星期二（4月20日）在美国明尼苏达州亨内平县地区法院，一个陪审团在经过两天十小时的评议后，裁定明尼阿波利斯市前警官肖万（Derek chauvin)三项罪名成立：二级非蓄意谋杀，三级谋杀和二级过失杀人。

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2020年5月25日在明尼阿波利斯市，肖万在逮捕黑人弗洛伊德（Geroge Floyd）时用膝盖压住他的颈部9分多钟。弗洛伊德稍后在医院死亡。此事激起全美黑人抗议浪潮。加拿大各大城市也发生了示威抗议活动。

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这次审判吸引了全美和国际媒体的关注。自星期一陪审团开始进入评议阶段后，明尼阿波利斯市警方一直处于高度戒备状态，准备好在陪审团做出无罪裁决的情况下应对示威。

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陪审团由四名黑人，四名白人和两名多族裔人士组成。检控方向他们展示了由路人和警方摄像仪拍下的现场视频，称肖万的9分29秒跪压是直接致死原因，是过度使用武力。

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主审法官将在几周后宣布肖万的刑期。按照美国刑法，二级谋杀罪的最长刑期是40年，三级谋杀的最长刑期是25年，二级过失杀人罪的最长刑期是10年。

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（RCI with CBC News, Mark Gollom)

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