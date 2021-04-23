滑石粉致癌风险：加拿大卫生部拟制定新的限制规定

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加拿大卫生部提出新的限制使用滑石粉的规定草案，涉及的产品主要是可能被吸入的和接触女性阴部的，例如化妆用散粉和一些洗浴用品。根据卫生部和环境部最近完成的研究评估，吸入滑石粉可能造成肺部损害，使用加入滑石粉的女性个人护理用品会增加患卵巢癌的风险。

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但是吞咽滑石粉或接触到原料中含有滑石粉的纸张、颜料和塑料产品并不危险。使用含有滑石粉的粉底、干香波和足部除臭粉，服用含有滑石粉的天然健康产品也被视为是安全的。

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此前加拿大卫生部关于滑石粉限制的规定主要针对婴幼儿使用的粉状产品，例如爽身粉。在加拿大市场上出售的此类产品必须在包装上提醒父母不要让孩子吸入。

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新的规定草案还在征求意见阶段。加拿大公众在6月23日之前都可以提出建议和反馈。

（CP, CBC News)

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