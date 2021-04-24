安省疫情：新冠病人死家中、印度菌株已现身

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加拿大第三波COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份安大略省的统计数字显示，4月1日以来有至少25名新冠病毒肺炎患者的病情突然恶化、还没有来得及前往医院求医就已经在家中死亡，其中有些死者年龄属于30、40和50岁年龄组。

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安大略省首席验尸官Dirk Huyer医生指出，这还只是上报的数字、没有上报的在家中死于COVID-19病毒肺炎的患者数量可能更高。

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在2020年COVID-19病毒肺炎第一波疫情肆虐加拿大时，绝大多数新冠病毒肺炎死亡案例发生在医院和老人院，死者主要是老年人。

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另据报道，到星期五为止安大略省已经确诊了36例B617新冠病毒感染病例，B617也就是新出现的印度新冠病毒菌株。所有这些印度新冠病毒菌株病例的确诊时间都集中在过去几天、也都与国际旅行有关。

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加拿大西部的阿尔伯塔省在星期二、东部的魁北克省在星期三也都出现了首例COVID-19病毒印度菌株确诊病例。

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加拿大联邦政府星期四宣布在今后30天内禁止来自印度和巴基斯坦的国际直航航班降落加拿大境内机场。印度过去几天每天的COVID-19病毒确诊数字都超过30万人。

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加拿大最大省份安大略省过去几天每天的COVID-19病毒确诊数字超过4千人。

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