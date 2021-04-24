4月22日加拿大政府宣布禁止来自印度和巴基斯坦的国际航班降落加拿大境内机场 (Evan Mitsui/CBC)

安省疫情：新冠病人死家中、印度菌株已现身

作者 方华 |
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发表 2021年4月24日（星期六）09:45

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加拿大第三波COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份安大略省的统计数字显示，4月1日以来有至少25名新冠病毒肺炎患者的病情突然恶化、还没有来得及前往医院求医就已经在家中死亡，其中有些死者年龄属于30、40和50岁年龄组。

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安大略省首席验尸官Dirk Huyer医生指出，这还只是上报的数字、没有上报的在家中死于COVID-19病毒肺炎的患者数量可能更高。

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在2020年COVID-19病毒肺炎第一波疫情肆虐加拿大时，绝大多数新冠病毒肺炎死亡案例发生在医院和老人院，死者主要是老年人。

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另据报道，到星期五为止安大略省已经确诊了36例B617新冠病毒感染病例，B617也就是新出现的印度新冠病毒菌株。所有这些印度新冠病毒菌株病例的确诊时间都集中在过去几天、也都与国际旅行有关。

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加拿大西部的阿尔伯塔省在星期二、东部的魁北克省在星期三也都出现了首例COVID-19病毒印度菌株确诊病例。

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加拿大联邦政府星期四宣布在今后30天内禁止来自印度和巴基斯坦的国际直航航班降落加拿大境内机场。印度过去几天每天的COVID-19病毒确诊数字都超过30万人。

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加拿大最大省份安大略省过去几天每天的COVID-19病毒确诊数字超过4千人。

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