加拿大卫生部暂停分发已到货的强生新冠疫苗

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加拿大卫生部证实，对刚刚收到的第一批强生COVID-19病毒疫苗采取暂停分发给各省区使用的措施，以待进一步的检验结果。

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加拿大在4月28日收到30万针剂强生新冠病毒疫苗，原来说这批疫苗不是来自质量问题不断的美国巴尔的摩Emergent BioSolutions疫苗厂，但后来得到的消息是加拿大收到的强生疫苗正是来自上述疫苗厂。

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美国巴尔的摩Emergent BioSolutions疫苗厂同时生产阿斯利康和强生COVID-19病毒疫苗，纽约时报4月初报道了该疫苗制造厂不断发生质量问题。

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4月中旬，Emergent BioSolutions疫苗厂证实有1500万针剂的强生疫苗由于交叉感染而作废。

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加拿大卫生部表示，对已经收到的30万针剂的强生新冠疫苗将进行严格的质量检验，只有在满足了安全标准之后才会批准使用。此外，加拿大卫生部表示对从同一巴尔的摩疫苗制造厂得到的阿斯利康COVID-19病毒疫苗的质量抱有信心。

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RCI with Lauren Pelley · CBC News

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