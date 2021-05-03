新冠病毒的另一种杀伤力：疫情期间更多婚姻破裂

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尽管加拿大统计局的官方数据要过几个月才会出台，但是从离婚律师、心理咨询师、理财顾问甚至搬家公司处汇集的信息显示，这次新冠疫情期间有更多的加拿大夫妇或同居伴侣决定分手。

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安大略省离婚律师亚历山大（Russell Alexander）创办的家庭律师事务所在全省有七个办公室。他在接受CBC采访时说，新冠疫情爆发以来，他们已经招了五个新律师，因为顾客增加了30%，实在忙不过来。

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他说，平常年月也总是有许多婚姻以破裂告终。但是疫情似乎让他的一些顾客发现了配偶的另一面。

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渥太华理财顾问乔治（Pamela George）说，新冠疫情以前，她的顾客多半是一起来为家庭经济状况咨询的夫妇。但是现在，她80%的客户是女性，要么在为离婚做准备，要么是刚刚离婚，需要自己重整旗鼓。

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魁北克省搬家公司老板希尔（Pierre-Olivier Cyr）在接受Radio-Canada采访时说，今年的搬家季格外忙。他注意到，夫妇当中只有一方搬走的顾客比往年大大增加。

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乔治分析说，许多夫妇平时整天为生计和孩子忙碌。但是疫情让世界停了下来，他们多出许多思考人生的时间。另一方面，疫情让人们意识到生命的短暂。

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（CBC News, un article de Hallie Cotnam, adapté en chinois par Wei Wu）

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