加拿大为北极主权给海岸警卫队增加破冰船

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加拿大自由党联邦政府星期四宣布，将为加拿大海岸警卫队提供两艘重型破冰船。

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特鲁多自由党政府的这一决定被认为是接受了哈珀保守党政府十几年前的计划，建造新一代北极海域破冰船。

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特鲁多政府还保持了哈珀保守党政府把一艘破冰船交给不列颠哥伦比亚省温哥华Seaspan Shipyards造船厂建造的承诺。

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令一艘破冰船的建造合同将给魁北克省Levis市的Davie Shipbuilding造船厂。

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预计第一艘重型破冰船交付使用的日期是2030年，将替换已经服役快55年的加拿大CCGS Louis S. St-Laurent号主力破冰船。

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加拿大政坛观察家们认为，特鲁多政府把建造两艘破冰船的合同分给两个造船厂是出于吸引加拿大西部和东部民众选票的政治决定。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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