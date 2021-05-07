弗洛伊德之死：四名涉案前警官被起诉

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一个美国联邦大陪审团对卷入美国黑人弗洛伊德（George Floyd)之死的四名明尼阿波利斯市前警官提出正式起诉，指控他们蓄意侵犯弗洛伊德的宪法权利。四人中的肖万（Derek Chauvin）上个月已在明尼苏达州的一个地方法院被陪审团裁定犯有谋杀和过失杀人罪。

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另外三名涉案前警官是35岁的邵涛(音译，Tou Thao)、27岁的库恩(J. Alexander Kueng)和38岁的莱恩(Thomas Lane)。去年5月25日，当肖万用膝盖压住弗洛伊德颈部时，他们都在现场。检控方说，库恩和莱恩曾帮助肖万按住弗洛伊德。邵涛在肖万用膝盖压迫弗洛伊德颈部的9分多钟里拦阻旁观者。

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陪审团还指控四人没有向弗洛伊德提供必要的医疗救助。肖万还被指控在2017年逮捕一名14岁男孩时用膝盖压迫他的颈部。

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除肖万外，其他三名涉案前警官都获得了取保候审。他们今天通过视频出庭。下一次出庭定在八月份。

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（AP，un article adapté en chinois par Wei Wu）

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