第三波新冠肺炎疫情让加拿大失业率恶化

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加拿大在4月份损失了20万7千个就业岗位，失业率也从三月份的7.5%上升到8.1%。主要原因是COVID-19病毒肺炎疫情在许多省份的恶化导致当地政府采取了关闭非必要商业活动的严格防疫措施。

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损失的工作岗位中全职工作岗位12万9千个，非全职工作岗位7万8千个。

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虽然经济分析师们的预测是COVID-19病毒肺炎疫情的恶化会导致加拿大4月份损失就业岗位，但实际的就业损失远大于分析师们预测的就业岗位减少17万5千个的数字。

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受疫情泛滥的打击而不得不停业或减少经营规模的行业主要是酒店业、餐饮业、零售业和娱乐业。

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由于这些行业雇用的年轻人比重大，所以4月份新失业的人有差不多一半是15岁到24岁之间的年轻人。

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从加拿大各省区来看，第三波疫情严重的安大略省和不列颠哥伦比亚省4月份的失业问题最为严重。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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