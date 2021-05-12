灾难原可避免：专家小组公布关于新冠疫情应对的调查报告

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在经过九个多月的调查后，一个专家小组星期三（5月12日）公布了对国际社会抗疫应对措施的最终评估报告。报告认为，世界卫生组织不应该拖到2020年1月30日才发出警告，而这个迟来的警告在许多国家也没有得到足够重视，导致整个二月份被浪费。

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新冠疫情在全球爆发后，世卫组织的应对受到来自各方的批评和质疑。在这种情况下，该组织委派前新西兰总理克拉克（Helen Clark）和前利比里亚总统约翰逊.瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导一个由各国流行病专家、公共卫生专家及前政府官员组成的独立小组进行相关调查。

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今天公布的报告题为《新冠肺炎：让它成为最后一次大流行病》。专家们认为，要防止未来再次发生同样灾难，必须有一个透明的全球防疫预警体系，世卫组织必须进行改革，同时应该拥有更大的权限，有权在短时间内派出调查人员并立刻公布调查结果。

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今天的疫情原可避免

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约翰逊.瑟利夫说，我们今天的处境是由大量失误、漏洞和拖延造成的，原本是可以避免的。

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报告说，世卫组织的紧急委员会在2020年1月22日第一次开会时就应该宣布新冠肺炎为“国际关注的突发公共卫生事件”。

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在那次会议结束后，世卫组织总干事谭德赛告诉媒体：“毫无疑问，这在中国是一个紧急情况，它尚未成为、但有可能成为全球性的卫生紧急情况。” 他还说，还没有证据显示新冠病毒的人际传播会扩散到中国以外。

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世卫组织因此不建议对旅行和贸易采取限制措施。克拉克在今天的新闻发布会上说，如果当时更迅速、更广泛地实施旅行限制，疫情的蔓延原本可以被强有力的遏制。

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但是独立小组也赞扬了世卫组织在疫情中作出的“大量努力”。报告没有单独对中国和谭德赛提出批评，只是建议总干事任期应该限制在七年并且不得连任，以避免政治影响。

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对报告的批评

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各国卫生部长将在5月24日的世卫组织大会上对这份报告的结论进行辩论。但是已经有一些评论人士对独立小组提出了批评。乔治城大学的公共卫生法专家戈斯廷（Lawrence Gostin）说，独立小组还是保持了这个功能失调的世卫组织的传统，把外交置于坦率、透明和问责之上。

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独立小组在今年一月发布的中期报告指出，中国政府本应在去年一月份采取更有效的公共卫生措施来防止疫情扩散。中国官员表示此说与事实不符。

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（Un article de Thomson Reuters, adapté en chinois par Wei Wu）

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