蔑视法庭，违反抗疫法规：安大略省教堂被关闭并被处以罚款

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省艾尔默市的一座教堂“神之教会”因多次违反该省抗疫法规和蔑视法庭被判关闭，教堂被处以35000加元罚款，其牧师和副牧师也被分别判处1万加元和3000加元罚款。警察将前往教堂，在大门上落锁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

神之教会自疫情开始以来一直无视安省防疫规定和法庭判决，举行弥撒和祈祷活动。过去几个周末，星期日弥撒有两百多人参加，他们不戴口罩，彼此也不保持距离。牧师希尔德布兰特（Henry Hildebrandt）不仅公开号召公众对抗防疫规定，而且把弥撒的录像放到Youtube上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主审此案的安大略省高等法院法官托马斯（Bruce Thomas）说，毫无疑问，希尔德布兰特是反隔离措施的主力。他可以在精神上控制信众，如果他愿意的话，是可以让违反抗疫规定的活动停止的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

教堂大门将在安大略省允许宗教聚会时被打开。被告有90天时间缴纳罚款。希尔布兰特在判决下达后表示，任何人都不能阻挡上帝的臣民，今天的判决仅仅是开始，而不是结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他和另外几家教会已经向法庭控告安大略省抗议政策违反加拿大宪法。此案将在十月份开庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方粗暴执法？安大略省议员抗议自己的儿子被拘留

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CC News, un article de Kate Dubinski, adapté en chinois par Wei Wu)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada