安大略省把疫苗接种扩大到18岁以上，蒙特利尔机场提供免下车接种服务

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安大略省18岁以上人群从明天（5月18日）早上8点起可以预约疫苗接种。今年将满十八周岁但生日还未到的人也可以预约。疫苗接种预计在下星期开始。

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安大略省政府的原定计划是在本星期把接受预订的年龄段从40岁以上扩大到30岁以上。但是由于一批原定在下星期抵达的辉瑞疫苗提前到货，公共卫生部门得以让更年轻的群体开始预约。实际上在疫情严重的街区，十八岁以上居民在此之前已经可以接种疫苗了。

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根据安省卫生部门的通报，该省五月份总共将收到大约430万剂疫苗， 六月份按计划应收到470万剂。

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上个星期五（5月14日），多伦多市迈克尔.加伦医院的疫苗中心在一天内为10470人注射了疫苗，创下了全国最高纪录。全省共有154104人在这一天接种疫苗，为省内最高纪录。

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到目前为止，该省十八岁以上成年人已有超过一半接种了第一剂疫苗，但是完成两剂接种的人不到43万。省政府的计划是在今年九月底以前让所有人都完成两剂接种。

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安大略省的日增病例和住院患者人数自四月中旬以来持续下降，在过去二十四小时中新增2170起确诊病例，有4人死亡。但是全省重症监护室收治的病人仍然在七百名以上（785人）。

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在魁北克省最大城市蒙特利尔市，皮埃尔.艾略特.特鲁多国际机场的免下车疫苗注射中心从今天（5月17日）早上开始投入使用。虽然设在机场，但是该中心并不接纳旅客，而是面向本地市民。本星期所有时间都已被预约，足见这种服务方式受人欢迎。该中心最多可以每天为四千人接种。但是今天因为刚刚开门，只接受了三百多人的预约，然后逐日增加。

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魁北克省在过去二十四小时中新增551起确诊病例，有8名患者死亡。

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