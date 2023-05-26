2023年5月22 – 26日主要新闻：加拿大特别报告员约翰斯顿：不应对外国干预进行公开调查；- 加拿大议员董晗鹏希望重返自由党议员团，称约翰斯顿报告已还他清白；- 加拿大和沙特阿拉伯恢复邦交；- 加拿大保守党领袖呼吁新民主党与他联手，迫使政府对外国干预进行公开调查；- 华裔民主活动人士：最关键的是政府何时立法防御外国干扰；- 物种研究警告：全球野生动物损失过速；- 魁北克省准备将移民数量提高到每年5万以上，同时增加对移民的法语要求。
加拿大时事 – 第104：2023年5月26日
2023年5月22 – 26日主要新闻：加拿大特别报告员约翰斯顿：不应对外国干预进行公开调查；- 加拿大议员董晗鹏希望重返自由党议员团，称约翰斯顿报告已还他清白；- 加拿大和沙特阿拉伯恢复邦交；- 加拿大保守党领袖呼吁新民主党与他联手，迫使政府对外国干预进行公开调查；- 华裔民主活动人士：最关键的是政府何时立法防御外国干扰；- 物种研究警告：全球野生动物损失过速；- 魁北克省准备将移民数量提高到每年5万以上，同时增加对移民的法语要求。
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