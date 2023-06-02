2023年5月29日 – 6月2日主要新闻：加拿大华裔政界人士起诉情报机构，称自己被其机密文件羞辱伤害； – 加拿大新民主党要求现任特别报告员退出对中国干预渗透活动的调查； – 约翰斯顿表示不会退出：将继续担任特别报告员； – 阿尔伯塔省选：联合保守党成功连任，誓言抵制联邦政府政策； – 加拿大多个城市纪念“六四事件”34周年：期待香港维园烛光继续； – 采访魁北克移民沙龙，保护法语的96号法案在争议中生效； – 加拿大移民部： 快速通道移民项目将启动基于职业类别的筛选程序。
加拿大时事 – 第105：2023年6月2日
2023年5月29日 – 6月2日主要新闻：加拿大华裔政界人士起诉情报机构，称自己被其机密文件羞辱伤害； – 加拿大新民主党要求现任特别报告员退出对中国干预渗透活动的调查； – 约翰斯顿表示不会退出：将继续担任特别报告员； – 阿尔伯塔省选：联合保守党成功连任，誓言抵制联邦政府政策； – 加拿大多个城市纪念“六四事件”34周年：期待香港维园烛光继续； – 采访魁北克移民沙龙，保护法语的96号法案在争议中生效； – 加拿大移民部： 快速通道移民项目将启动基于职业类别的筛选程序。
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