2023年6月5 – 9日主要新闻：来自遥远岛国的中国干预故事：所罗门群岛前省长访问加拿大；- 公开调查外国干预不合适：加拿大特别报告员约翰斯顿再次为自己辩护；- 华裔侨民组织呼吁对外国干预进行公开调查：约翰斯顿应事先咨询他们；- 加拿大扩大电子入境许可适用范围，新增13个免签证国家；- 加拿大央行再度加息，将基准利率提高0.25个百分点；- 香港监察执行长罗杰斯：我们也需要统一战线，加拿大可以做得更多；- 山火造成的空气污染促使空气净化器销售上升。
加拿大时事 – 第106：2023年6月9日
2023年6月5 – 9日主要新闻：来自遥远岛国的中国干预故事：所罗门群岛前省长访问加拿大；- 公开调查外国干预不合适：加拿大特别报告员约翰斯顿再次为自己辩护；- 华裔侨民组织呼吁对外国干预进行公开调查：约翰斯顿应事先咨询他们；- 加拿大扩大电子入境许可适用范围，新增13个免签证国家；- 加拿大央行再度加息，将基准利率提高0.25个百分点；- 香港监察执行长罗杰斯：我们也需要统一战线，加拿大可以做得更多；- 山火造成的空气污染促使空气净化器销售上升。
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