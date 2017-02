Los países donde maternidad rima con mortalidad

Hay que terminar con la violencia contra las mujeres. Con el casamiento de niños. Con los embarazos adolescentes. Con los abortos peligrosos. Cada embarazo debe ser deseado. Cada nacimiento debe ser seguro. Cada niña y cada mujer serán tratadas con dignidad y respeto. En Canadá y en el extranjero, las mujeres tienen el derecho de elegir

-Marie-Claude Bibeau,ministra de Desarrollo Internacional

Aproximadamente 830 mujeres mueren cada día por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y el 99% de las muertes maternas ocurren en países en desarrollo. África está particularmente afectada por estas muertes prevenibles.

Mapa de tasa de mortalidad materna, donde el problema es agudo en algunos países africanos © Radio Canadá

“Para mí es la mayor desigualdad en materia de salud mundial. Es decir, las diferencias entre las tasas de mortalidad materna actuales en países como Mali o en otro lugar en el África subsahariana y lo que vemos aquí, “dice François Couturier, profesor en el Departamento de Medicina y Ciencias de salud de la Universidad de Sherbrooke.

Tenemos los medios, las tecnologías, tenemos los recursos para prevenir estas muertes.

-François Couturier

En Malí, por ejemplo, hay 587 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos. Esta es la misma tasa de mortalidad en Quebec en los años 30, explica François Couturier.

“Tuvimos cifras terribles en Quebec a principios del siglo 20. Fue por las mismas razones que Malí: falta de acceso a la atención sanitaria de calidad, sin seguro de salud, sin acceso a los medicamentos, sin la penicilina, ausencia de transfusiones, sin cesárea ” observa François Couturier.

Lo que ha reducido la tasa de mortalidad aquí es el acceso a una atención de calidad, al seguro de salud, la revolución feminista, el acceso a los medicamentos; antibióticos en los años 40, la oxitocina en los años 50.

– François Couturier

François Couturier, profesor en el Departamento de Medicina y Ciencias de salud de la Universidad de Sherbrooke © Radio Canadá

Couturier se muestra optimista de que la situación está mejorando en el mundo debido a los avances de los últimos años. Según la OMS, la mortalidad materna se redujo en un 44% entre 1990 y 2015.

Mady Biaye, representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guinea Ecuatorial, se mostró muy optimista. Él cree que es posible alcanzar en África de aquí al 2030 el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es decir, conseguir que la tasa de mortalidad materna global se sitúe por debajo de 70 por cada 100 000 nacidos vivos.

En 15 años, si el país lo hace bien. Porque son principalmente los países, los líderes, quienes deben hacerse cargo, con un compromiso fuerte y que se concretice por acciones en el terreno.

-Mady Biaye

¿Por qué África?

África sufre de su fertilidad. “En general, los países con las tasas de fecundidad fuertes son también los países donde la mortalidad materna es alta. Existe una correlación “, dice Mady Biaye, también demógrafo y estadístico. De allí la importancia de promover la anticoncepción en estos países, agregó. De lo contrario, las mujeres tienen un hijo tras otro.

François Couturier, que ha trabajado mucho en salud materna en África, da el ejemplo de Mali, donde las mujeres tienen entre 6 a 8 niños. “Estas mujeres ya no son saludables. Por lo que cualquier sangrado puede ser fatal. Cosas que aquí en Canadá son sin importancia pueden llegar a ser fatales all. […] Las mujeres no tienen tiempo para recuperarse de un embarazo a otro, ´tienen su primer embarazo demasiado pronto o el último demasiado tarde, más allá de la edad de 40 años, y realmente se encuentran en peligro. ”

Estas muertes maternas podrían haberse evitado fácilmente. Y las mujeres mueren porque no hay recursos o medios.

-François Couturier

© iStock

Según la OMS, el riesgo de complicaciones y muerte por causa de embarazo son más altos entre las adolescentes. Sin embargo, en muchos países africanos, las mujeres se casan muy jóvenes, a los 11, 12 o 13 años.

Con el matrimonio precoz, las niñas no están maduras reproductivamente. Eso expone mucho más a una alta mortalidad materna en estos países.

-Mady Biaye

El otro problema de África es el acceso a los servicios de salud. La OMS ha encontrado que la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales. El personal clínico y calificado no se encuentra en el campo.

Según François Couturier, los abortos involuntarios o los abortos realizados en condiciones insalubres son una de las principales causas de la mortalidad materna, especialmente en países donde el aborto está prohibido.

Derechos de las mujeres

François Couturier señala que “el lugar de la mujer en la sociedad determinará mucho las tasas de mortalidad.” Se observa que si las mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos, si no tienen poder de toma de decisiones sobre su sexualidad o el matrimonio, las tasas de mortalidad materna son más altas.

Lo mismo piensa Christabelle Sethna, profesora en el Instituto de Estudios de la Mujer y Género de la Universidad de Ottawa.

En los países desarrollados, hay opciones para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En los países subdesarrollados que ya son pobres, que ya tienen leyes restrictivas contra el aborto, no hay otra opción, no hay opción para las mujeres.

– Christabelle Sethna

Con Donald Trump, más abortos y muertes

El 23 de enero, unos días después de asumir el cargo, el presidente firmó un decreto que prohíbe la financiación de las organizaciones internacionales que practican o apoyan el aborto.

El decreto anti-aborto de Donald Trump significa menos dinero para las ONG que promueven la planificación familiar en los países pobres. Una ayuda, sin embargo, esencial, cuando se cuentan cientos de miles de muertes maternas cada año en todo el mundo.

Esta decisión afecta a las ONG extranjeras que reciben fondos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Si quieren seguir recibiendo la ayuda de Estados Unidos, deben comprometerse a detener todas las actividades relacionadas con el aborto.

Para Christabelle Sethna, profesora de la Universidad de Ottawa, este decreto no es más que una manera de que la administración Trump de agradar a su base electoral, que es visceralmente anti aborto. Eso le recuerda una política similar adoptada por el primer ministro Harper en 2010.

Para mí está claro que esto es un juego para la base doméstica, pero las víctimas de este juego son las mujeres del exterior, las mujeres que ya son muy pobres. […] Creo francamente que este juego es asqueroso

– Christabelle Sethna

Sethna teme que esto es sólo el principio. “Esta es una señal a la base doméstica, pero también una señal para las mujeres americanas. […] Esto significa que nuestro gobierno está en contra del aborto, en contra del control de las mujeres sobre sus cuerpos. Y puede instaurar esta política ya sea fuera del país o en el interior. ”

El decreto Trump no es nada nuevo en los Estados Unidos. En 1984, el presidente Reagan había establecido la Global Gag Rule (“ley mordaza”). Esto desató un juego de ping-pong entre los demócratas y los republicanos. Esta medida fue levantada posteriormente por el presidente demócrata Bill Clinton en 1993. Ella fue reinstalada por el republicano George W. Bush en 2001 y nuevamente suspendida por el demócrata Barack Obama en 2009.

En 2016, Estados Unidos gastó $ 607 millones para la salud reproductiva y la planificación familiar en el mundo, según el Instituto Guttmacher.

La organización Marie Stopes International ha anunciado que rechazará las condiciones impuestas por la administración Trump. De golpe pierde una valiosa financiación. La organización cree que la pérdida de los subsidios de Estados Unidos tendría las siguientes consecuencias durante el mandato del presidente Trump, 2017-2020:

6,5 millones de embarazos no deseados

2,2 millones de abortos

2,1 millones de abortos inseguros

21.700 muertes maternas

Muchos expertos creen que el decreto Trump es totalmente contra productivo. Un estudio de la Universidad de Stanford, realizado en 2011, muestra que los abortos han aumentado significativamente durante la aplicación de la política “ley mordaza” bajo el mandato del presidente Bush.

Al cortar la financiación a las ONG, los Estados Unidos socavan los esfuerzos de planificación familiar. “Es toda la contracepción que se deja a un lado”, dice el profesor François Couturier.

El acceso al aborto, a una anticoncepción amplia, de los condones al aborto, es probablemente la cosa que más reduce la mortalidad materna y la mortalidad infantil también.

– François Couturier

La posición canadiense

Marie-Claude Bibeau, ministra canadiense de Desarrollo Internacional © PC / Paul Chiasson

Mientras Washington resucitaba la regla que prohíbe a los grupos que reciben la ayuda estadounidense de promover el aborto en el extranjero, la ministra de Desarrollo Internacional, Marie-Claude Bibeau, sentó posición sobre el tema y dijo:

“Se estima en 22 millones el número de mujeres y adolescentes que cada año, por desesperanza, ponen sus vidas en peligro al sufrir un aborto clandestino. Es para proteger la salud, la vida de esas mujeres y adolescentes, para darles la oportunidad de desarrollar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de su comunidad que Canadá invertirá de manera significativa en la salud sexual y reproductiva y la defensa de los derechos de las mujeres. Canadá va a contribuir a la educación sexual de niñas y de niños. Al abastecimiento de contraceptivos, a la planificación familiar, a los abortos seguros legales, y, por supuesto, a la salud de las madres y los recién nacidos. Hay que terminar con la violencia contra las mujeres. Con el casamiento de niños. Con los embarazos adolescentes. Con los abortos peligrosos. Cada embarazo debe ser deseado. Cada nacimiento debe ser seguro. Cada niña y cada mujer será tratada con dignidad y respeto. En Canadá y en el extranjero, las mujeres tienen el derecho de elegir.

RCI/Desarrollo Internacional de Canadá/ Danielle Beaudoin-Radio Canadá