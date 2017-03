Se multiplica llegada de refugiados mexicanos a Columbia Británica

Organismos de ayuda a inmigrantes y refugiados en el área de Vancouver constataron un aumento en el número de mexicanos que llegan a la frontera canadiense a pedir refugiado desde el pasado mes de diciembre.

Este aumento coincide con el momento en que el gobierno canadiense eliminó la obligación de los mexicanos de obtener visas para visitar Canadá.

“El 1 de diciembre, 2016, 29 mexicanos obtuvieron el estatus de refugiado en Columbia Británica en comparación con 30 en todo el año 2015”, dice Chris Friesen, Director del Grupo de Servicios para Inmigrantes de Columbia Británica (ISSofBC).

Se reciben más llamadas de lo habitual, de mexicanos en México que multiplican las preguntas relacionados con la forma de llegar a Canadá como refugiados.

-Chris Friesen, Director, ISSofBC

Según el Sr. Friesen, este es un buen indicador del creciente interés de los mexicanos por Canadá, sobre todo desde la decisión del gobierno de Trudeau de permitir que los mexicanos visiten Canadá sin necesidad de visado, un derecho que se recuperó después de haber sido retirado por el anterior gobierno conservador.

La ola de refugiados de México se explica también ,dijo, por la llegada al poder de Donald Trump, un presidente de Estados Unidos abiertamente desporeciativo con el pueblo mexicano.

Una crisis de migrantes que no disminuye

La organización No One Is Illegal (ninguna persona es ilegal) que ayuda a los inmigrantes y refugiados a establecerse en Canadá ha visto también un aumento de refugiados, especialmente de México. “Una gran cantidad de familias y es difícil ayudarles con la crisis de la vivienda en Vancouver,” dice Harsha Walia, una de las cofundadoras del organismo.

Ella dice que la mayoría huye de la persecución debido a su orientación sexual, a la violencia contra las mujeres y a la guerra sin fin asociada con el tráfico de drogas que pone en riesgo sus vidas.

Walia recuerda que hay una crisis mundial de migrantes que huyen de todo tipo de situaciones imposibles, incluidos los mexicanos. Canadá dice Harsha Walia, debe hacer todo lo posible para darles cabida, porque todos los hombres, independientemente de su origen, están vinculados a una humanidad común que no conoce fronteras.

Esto no es ser generoso ni es caridad, hay que hacerlo, porque todos estamos interconectados en un sistema global.

-Harsha Walia, voluntaria, Nadie es Ilegal

