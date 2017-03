Refugiados “del trabajo” llegan a Canadá

La política del presidente Donald Trump de restringir la entrada de ciudadanos musulmanes a Estados Unidos no impacta sólo en ese país. También se hace sentir en Canadá pero por otros motivos. Varias compañías de Silicon Valley decidieron trasladar a sus empleados, a ciudades como Vancouver, que temen perder sus permisos de trabajo o verse imposibilitados de entrar en territorio estadounidense.

Reunión de Parsable, en Sillicon Valley, con su filial en Vancouver © Radio Canada

En el centro de Vancouver están las oficinas de Parsable con sus empleados de diversas nacionalidades que ponen el toque final a los programas informáticos.

Desde los dos decretos de la administración Trump para limitar la inmigración, la filial canadiense de la compañía de San Francisco se ha convertido en las últimas semanas en la base para todos los empleados que tienen miedo de cruzar la frontera con Estados Unidos y para aquellos que no pueden obtener permisos de trabajo en Sillicon Valley.

Yan-David Erlich, es el propietario de Parsable.

Esto nos permite tener acceso a un mayor talento que si nos hubiéramos restringido solamente a las oficinas en EEUU.

De hecho varios de los gigantes de Silicon Valley, como Google, Facebook y Apple miran ahora a Canadá para asegurarse de poder conservar a sus mejores técnicos y sobre todo poder continuar reclutando en el extranjero.

El interés por Vancouver es tan fuerte ahora que Michael Tippett, presidente de True North Ventures, decidió lanzar una agencia para facilitar los traslados.

Michael Tippett, de True North Ventures, lanzó una agencia para facilitar el traslado de empleados de EEUU a Vancouver © Radio Canadá

Por 6000 dólares canadienses ofrece alojamiento, un recorrido por la ciudad y reuniones con los abogados de inmigración.

Decenas de miles de personas visitaron ya la página Web, dice.

“No es de extrañar” dice por su parte Yan David Erlich, “estos traslados son una cuestión de supervivencia para nuestros negocios”. Un tercio de los trabajadores de Sillicon Valey nació fuera de EEUU agrega.

No estamos seguros, yo no estoy seguro que esos seis países sean los últimos que serán agregados a esta lista de países prohibidos. Y después, cuando pensamos en India, Pakistán, Australia… no se. Nos podemos encontrar frente a un dominio donde el acceso al talento a nivel global sea restringido de una manera muy peligrosa.

Estos traslados a Vancouver son una cuestión de supervivencia para nuestros negocios, dice el presidente de Parsable, Erlich. © Radio Canada

Otras ciudades como Toronto y Montreal están en la mira de las empresas estadounidenses.

Darren Hill, PDG de WebLinc, una compañía basada en Filadelfia, EEUU, decidió apoyar a su personal para trabajar en Vancouver, si desean trasladarse a un país donde no exista un Trump.

El tema es tan importante que Ottawa examina la posibilidad de suavizar sus normas de inmigración para los trabajadores de este sector y de este modo facilitar la migración de los cerebros de la industria hacia Canadá.

Radio Canadá Vancouver