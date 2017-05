Un mundo sin peces se perfila en el horizonte, advierte eminencia canadiense

¿El mundo se está quedando sin peces? Según un estudio no convencional y exhaustivo del biólogo marino Dr. Daniel Pauly, hemos subestimado drásticamente el verdadero número de peces capturados a nivel mundial y si no se hace algo para remediar esa situación, vamos camino a un verdadero desastre mundial.

Daniel Pauly, investigador principal del proyecto Sea Around Us, de la Universidad de Columbia británica © Youtube

Un documental titulado “An Ocean Mystery: The Missing Catch”, Un Misterio del Océano: las presas no declaradas, fue presentado recientemente en Canadá. El documental sigue al investigador principal del proyecto Sea Around Us, de la Universidad de Columbia británica, el Dr. Daniel Pauly, mientras él y sus colegas unen las piezas del rompecabezas para determinar la verdadera cantidad de peces que se toman de los océanos y medir al mismo tiempo la velocidad a la que nos estamos quedando sin peces.

El documental se enfoca en la investigación de Sea Around Us en torno al problema de la sobrepesca a escala global, la diferencia entre la cantidad de peces que los países reportan a la FAO y la cantidad real que pescan (por ejemplo, la pesca artesanal, la ilegal y también la deportiva suelen ser ignoradas) y cómo el hecho de que estemos pescando a escala masiva está acabando con las reservas de peces en el mundo.

La pesca no declarada equivale a un 50% por ciento más de lo que se pensaba © Smithsonian

¿Se está cerca de una catástrofe mundial?

Los números oficiales dejan entrever solo una parte del rompecabezas. Pero este equipo internacional liderado por Pauly, que llevó a cabo la investigación, resuelve esa duda contando realmente la cantidad de peces que se sacan de los océanos cada año.

¿”Si no sabemos cuántos pescados se toman, cómo saber cuántos quedan”?

Según sus datos obtenidos, la pesca no declarada equivale a un 50% por ciento más de lo que se pensaba, lo que significa que casi 2 mil millones de toneladas métricas de pescados fueron extraídas de los océanos sin que se supiera.

Diferencia entre la pesca reportada y la verdadera © Smithsonian

“Es un tema muy grave porque los peces son una parte importante de la alimentación humana, especialmente en los países en desarrollo. Si no se registra lo que ellos consumen nosotros no podemos tomar decisiones para saber qué hacer”.

– Dr. Daniel Pauly

El Dr.Pauly da el ejemplo de la sobrepesca en el oeste de África, una zona con importantes recursos marinos. Y señala que muchos países van a pescar en esas zonas, lo que significa que compiten con los pescadores locales.

“Ese es un gran problema porque la pesca que se lleva a cabo allí entra en competición entre pescadores, sobre todo de Europa y Asia con los pescadores locales que alimentan a sus poblaciones y también a las del interior de África”.

Impacto de la sobrepesca en el sistema marino

“Los ecosistemas marinos cambian. Antes contenían peces grandes que determinaban la estructura y estabilización del ecosistema. Ahora varían mucho debido a la poca cantidad de peces grandes y los peces pequeños tienen fluctuaciones más grandes. Lo que hace que los sistemas marinos fluctúen mucho y es difícil predecir lo que va a ocurrir. Y se está detectando una tendencia al aumento de las medusas en las aguas. Por ejemplo en el Mediterráneo y en Sudáfrica se está produciendo una invasión de medusas”.

El Dr. Pauly explica que, como hay menos peces que comen las medusas, esto hace que ellas se reproduzcan y se expandan, lo que hace difícil reducir su población. Otro aspecto que destaca es que las medusas pueden comer los huevos de los peces.

“De allí que la degradación del ecosistema ocurra en muchos países, desarrollando zonas que reducen el oxígeno en los mares y llevando a la muerte a los ecosistemas marinos”.

Impacto de la sobrepesca en el cambio climático

En los últimos dos decenios se va manifestando un cambio gradual de la composición de los peces. Por ejemplo en América del Norte suben del sur hacia el norte porque las aguas frías se están calentando. Y los peces no tienen la opción, la habilidad de mantenerse en una temperatura más alta. Deben trasladarse y ese movimiento hace que las poblaciones de peces cambien. Como en la costa española o en la de Canadá, señala Pauly, donde llegan peces del sur, mientras que los que viven en esos países se trasladan más al norte.

La situación es más crítica aun en los países tropicales donde el cambio climático hace que los peces dejen las zonas tropicales pero no llegan otros de reemplazo. Lo que causa la desaparición de ese recurso.

“En las zonas tropicales hay muchas especies de peces pero no mucha investigación. Y cuando una especie desaparece nadie puede decir si se debe a la sobrepesca u a otros factores. Pero se sabe que el recalentamiento climático y la sobrepesca son unas de las causas”.

La degradación del ecosistema por la sobrepesca ocurra en muchos países. © Smithsonian

Las sobrepesca en América latina

Chile, con grandes recursos marinos, es un país que practica la sobrepesca y no los países extranjeros como se cree. Las zonas exclusivas son muy grandes. Perú también cuenta con recursos pesqueros importantes y al igual que Chile, practica la sobrepesca. Los culpables entonces no son los chinos ni españoles ni otros. Argentina hace sobrepesca nacional y también fuera de su zona exclusiva. Igualmente en Canadá, es un problema nacional.

Pistas de solución

“La intervención de los gobiernos es crucial y para eso tienen que conocer sus pesquerías. Porque si no las conocen ¿cómo pueden manejarla? Además, que los gobiernos dirijan toda su atención y se concentren solo en la industria pesquera es una mala idea. Porque la concentración del empleo entre los pescadores se da en el sector de la pesca artesanal. Es importante seguir a este sector para poder mantenerlo, porque es fuente de empleo y se trata de un recurso importante para el consumo humano”.

La sobrepesca y el gobierno de Canadá

“Hay gobiernos que escuchan y otros que no quieren escuchar. En Canadá esto está cambiando. El gobierno actual es mejor que el que teníamos antes”.

“Hace poco tiempo estuve en Ottawa hablando en el Parlamento con el comité de pescas. Conversamos de áreas protegidas que Canadá debe establecer como lo hacen otros países y los miembros del Parlamento van a discutir de eso y van a hacerlo”.

El Dr.Pauly recuerda que ya existe una decisión a nivel mundial que establece que cada país debe proteger un 10% de su zona exclusiva. Canadá no lo hace todavía. Pero esto va a cambiar, espera él, porque hay una presión de los grupos medioambientales.

¿A quién responde la industria pesquera? ¿Por qué los barcos piratas pescan impunemente, sin control?

Esto y mucho más en la conversación que mantuvo Leonora Chapman con Daniel Pauly, investigador principal del proyecto Sea Around Us, de la Universidad de Columbia británica.

Daniel Pauly es considerado como uno de los 50 científicos más influyentes del mundo según la revista Scientific American.

En 2016 obtuvo el premio “Científico del Año” que otorga de Radio Canadá.