Condenan en Canadá a dos religiosos polígamos

Después de un juicio de 12 días y una batalla legal que ha durado décadas, dos mormones de Bountiful, en Columbia Británica, han sido declarados culpables de poligamia por la corte de la provincia. .

Winston Blackmore, está casado con más de dos docenas de mujeres y tiene ciento cuarenta y cinco hijos. Y James Oler, condenado también, tiene cinco esposas. Según los expertos, ahora el caso podría ser apelado ante la Corte Suprema de Canadá.

En 2014, Blackmore apareció fuera del juzgado en Creston, B.C., con un número de sus hijas, que vinieron apoyarlo. © (CBC)

Un juicio por poligamia contra dos líderes de una comunidad mormona fundamentalista concluyó esta semana poniendo a prueba una prohibición de 127 años a tener más de una esposa.

Winston Blackmore, de 60 años, y James Oler, de 53 años, fueron condenados por practicar el matrimonio plural o “celestial” en la comunidad fundamentalista de Bountiful, provincia de Columbia Británica.

La jueza de la Suprema Corte de Justicia de Columbia Británica, Sheri Ann Donegan, dijo que Blackmore “suscribió a las creencias y prácticas de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, una secta Mormona que cree en matrimonios plurales.

“Soy culpable de vivir mi religión y eso es todo lo que estoy diciendo hoy porque nunca he negado eso”, dijo Blackmore a los periodistas después del veredicto.

“Veintisiete años y decenas de millones de dólares más tarde, todo lo que hemos probado es algo que nunca hemos negado, nunca he negado mi fe, esto es lo que esperábamos”.

Una pena máxima de 5 años

El juicio de 12 días escuchó a una de las ex esposas de Blackmore, Jane Blackmore. Ella le dijo a la corte que Blackmore le dijo una vez que estaba “haciendo lo que Dios le dijo que hiciera”.

En su fallo, la jueza Donegan dijo que ella encontró en Jane Blackmore una testigo “creíble”. También dijo que Blackmore sabía lo que hacía en sus matrimonios y “no negó quién era o en qué cree” en las entrevistas.

El juicio contó con expertos mormones y funcionarios legales que trabajaron en el caso. Hasta 700 expedientes fueron confiscados como parte de la investigación que detallaba la práctica “celestial” del matrimonio.

Un matrimonio celestial es un matrimonio secreto y plural no registrado ante ningún gobierno, pero los registros se guardaron en una bóveda en Texas.

La sección 293 del Código Penal de Canadá prohíbe explícitamente la poligamia y amenaza a los trangresores con una pena de cinco años de prisión.

Tanto Blackmore como Oler han sido puestos en libertad bajo fianza.

El coacusado de Blackmore, James Oler, llega al Tribunal Supremo en Cranbrook, B.C © (Todd Korol / Reuters)

El meollo de la cuestión

La cuestión central ha sido durante mucho tiempo determinar si las leyes contra la práctica de la poligamia violaron el derecho a la libertad religiosa de Winston Blackmore y James Oler.

El profesor de derecho Nick Bala de la universidad de Queen’s, en Kingston, Ontario, fue un testigo experto en un caso de referencia constitucional sobre la ley en 2011.

Blackmore ha admitido que es un polígamo, por lo que los hechos no están en disputa, es realmente la cuestión legal sobre la constitucionalidad de la ley, la libertad de religión, los límites razonables en una sociedad libre y democrática.

Bala afirma que varias cosas cambiaron después de la decisión de que la poligamia puede ser procesada en Canadá sin violar las protecciones constitucionales.

Y que algunas evidencias vitales salieron a la luz después de que las autoridades estadounidenses hicieran una redada en la iglesia en los EE.UU. y arrestaron a su líder Warren Jeffs.

Algunas de las evidencias clave aquí vinieron de Estados Unidos, donde el mormón fundamentalista, Warren Jeffs, tenía registros muy detallados que se utilizaron en parte y en los que habían algunas mujeres que fueron victimizadas y coaccionadas en estas relaciones que se presentan y testifican.

Una de las cuestiones centrales es si las personas resultan perjudicadas por la poligamia.

Nicholas (Nick) Bala es un experto internacionalmente reconocido en temas relacionados con niños, jóvenes y familias en el sistema de justicia, y enseña en esa área, en la universidad de Queen’s, en Kingston, Ontario.

Hablando a la CBC en 2009, una de las esposas de Blackmore, Zelpha Chapwin, dijo que estaba feliz viviendo junto a las que se nombran como hermanas -esposas.

Amo este país, amo a la gente aquí y no quiero que piensen que estoy siendo oprimida, y me gustaría los mismos derechos que tienen aquí, me gustaría ser una ciudadana, y ser aceptada por quien soy.

Pero Nick Bala dice que la investigación demuestra lo contrario.

Señala estudios que demuestran problemas de salud física y mental de las mujeres jóvenes obligadas a casarse a una edad temprana.

También, debido a que la religión permite esposas múltiples, la competición entre los hombres es feroz, y los varones jóvenes a menudo son dejados de lado con pocas habilidades en la vida y una educación pobre.

Los adolescentes mayores y las mujeres adultas jóvenes están siendo coaccionados en las relaciones, a menudo con hombres mucho más viejos, y eso no es una coincidencia, es realmente inherente a la naturaleza de la poligamia.

Bala dice que este caso ha sido observado de cerca en otros países que luchan con temas similares, a menudo en torno a la inmigración de países musulmanes donde la poligamia es legal.

Sé que hay interés en académicos, jueces y abogados en otros países acerca de cómo estamos interpretando nuestra constitución, nuestra legislación.

A pesar de la decisión, se espera que este caso continúe más allá del veredicto de culpabilidad, y podría terminar en la Suprema Corte de Canadá.

Los dos ex obispos de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS) son descendientes de los fundadores originales de un enclave rural de 1,500 habitantes en Columbia Británica llamado Bountiful, donde el matrimonio plural ha sido practicado durante 70 años por este grupo escindido de la Iglesia Mormona.

Blackmore fue el líder de la secta. Oler fue nombrado para dirigir a Bountiful después de la excomunión de Blackmore de la Iglesia Mormona en 2002 por Warren Jeffs, que entonces era el líder estadounidense de FLDS.