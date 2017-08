No hay crisis de refugiados en Canadá, según la ONU

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Ottawa dice que Canadá hará todo lo posible para dar cabida cotidianamente a 250 solicitantes de asilo de Estados Unidos.

En una entrevista con Radio-Canadá, Jean-Nicolas Beuze cree que Canadá puede hacer frente plenamente a la situación. El número de haitianos que siguen llegando a la frontera con Canadá no sorprender al Alto Comisionado, e incluso si se trata de un número significativo, “sigue siendo bastante manejable”, dijo.

“Mi mensaje a Quebec y Canadá es que no es una crisis. Esto es algo bastante manejable y está bien dirigido. Creo que hay que relativizar, no es una crisis que Canadá no puede hacer frente, todo lo contrario “, dijo el Sr. Beuze.

Jean-Nicolas Beuze © radio Canadá

El Alto Comisionado de la ONU teme que los rumores continúen difundiéndose acerca de la supuesta facilidad de obtener la condición de refugiado en Canadá comparativamente a otros países. En comparación, el 52% de los haitianos que formuló en 2016 una solicitud de asilo fue aceptado en Canadá, mientras que el 48% fueron reconocidos como refugiados en Estados Unidos.

En los últimos meses, Naciones Unidas viajó a varios lugares en la frontera entre Canadá y Estados Unidos para ver el trabajo realizado.

“Nos dimos cuenta de que las condiciones eran las mejores posibles, que las personas daban una cálida bienvenida y que ellas tenían acceso a los procedimientos de asilo en Canadá”, dijo el representante del Alto Comisionado.