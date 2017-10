Alerta por una nueva amenaza de ciberataque masivo: es el turno de BadRabbit

Según se dio a conocer, para evitar la propagación masiva a nivel mundial, el gobierno estadounidense advierte a los usuarios de PC de no pagar rescate si no son afectados directamente. Esta advertencia fue lanzada porque BadRabbit está recorriendo los mismos objetivos que se vieron tocados por Petya hace nada más que cuatro meses antes de trascender de manera global.

Las agencias de noticias indican que este nuevo virus fue desenmascarado por la firma multinacional rusa Kaspersky Lab, quienes informaron que también se registraron ataques de menor envergadura en Turquía y Alemania. El ataque propiamente dicho, consiste en la instalación de un código malicioso en las computadoras para luego impedir el acceso a ciertos datos, para luego pedir un rescate para por acceder nuevamente a esta información. BadRabbit encripta el contenido y pide un pago inicial de aproximadamente 290 dólares, precio que varía dependiendo del valor de la moneda virtual bitcoin (0,5 bitcoin equivale a 285 dolares) y del tiempo que se tome para hacer efectivo el pago.

La reconocida empresa de seguridad informática rusa advirtió que el ataque se inició el martes 24 de octubre. Según se indicó, el malware fue instalado manualmente por los usuarios quienes fueron engañados, pues el virus fue presentado como si fuera un instalador del reconocido Adoble Flash Player, ya cuestionado a nivel mundial por su vulnerabilidad en cuestiones de seguridad.

A diferencia de otras oleadas de infecciones de virus a nivel global, que se dieron de manera pasiva, BadRabbit necesita que la potencial víctima descargue y ejecute un archivo, en este caso puntual, encubierto bajo el nombre de Adobe Flash Player, dando así paso a la infección del equipo. El experto en seguridad informático Amit Serper propuso en su twitter (@0xAmit) una especie de “vacuna” temprana que ayudaría a evitar que los sistemas se infecten, creando un archivo específico para evitar que el malware proceda con la encriptación.

Vaccination for the Ukraine round 2? Wanna stop #badrabbit?

Create a file called c:\windows\infpub.dat and remove all write permissions for it. This should keep the malware from encrypting. Testing it now… pic.twitter.com/3MSSH8WKPb

— Amit Serper (@0xAmit) 24 October 2017