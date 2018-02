El Homo Sapiens habría llegado a su límite físico máximo

Durante milenios, fue difícil probar si existen límites fisiológicos en humanos, porque ninguna variación fue medible con precisión. Ahora es posible determinar los límites biológicos de la especie humana, a través de registros deportivos, vida útil o altura. Estos rasgos ya no aumentan, a pesar del continuo progreso nutricional, médico y científico. Esto sugiere que las sociedades modernas han permitido que nuestra especie llegue a sus límites. Somos la primera generación en tomar conciencia de estas limitaciones.

Un estudio científico reciente concluye que después de más de cien años de empujar los límites de su cuerpo, el ser humano, hombres y mujeres por igual, habría llegado a un límite.

Se trata de la primera revisión de datos de este tipo, que abarca 120 años completos de información histórica.

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en Pyeongchang, y esto es motivo de reflexión para algunos científicos que se preguntan cuánto más rápido, más altos y más fuertes serán los seres humanos.

Esa investigación consideró también los efectos tanto genéticos como medioambientales. El resultado es que, a pesar de la creencia de que cada generación vive más tiempo y es más alta y fuerte que la anterior, existe en realidad un umbral máximo para nuestras capacidades biológicas que no podemos superar.

Los investigadores, un equipo interdisciplinar de científicos franceses, llegaron a esta conclusión estudiando las tendencias de los registros históricos. Y concluyeron que parece haber una barrera infranqueable en cuanto a nuestros límites biológicos máximos en altura, edad y capacidades físicas.

El método de investigación

Los investigadores analizaron las tendencias históricas de tres indicadores principales: récords mundiales desde el comienzo del siglo XX (máximo rendimiento fisiológico), la altura adulta y la duración de vida máxima.

Han notado que después de 70 años de batir récords, los atletas obtienen promedios más bajos desde la década de 1980.

Según los investigadores, los avances energéticos, tecnológicos, médicos, políticos y sociales del siglo XX han permitido que los humanos progresen rápidamente.

“La sociedad moderna ha permitido que nuestra especie llegue a su límite. Somos la primera generación en notarlo “, escribe Jean-François Toussaint, coautor del artículo y profesor de fisiología de la Universidad Paris-Descartes.

Además, cuando los científicos consideraron cómo las limitaciones ambientales y genéticas combinadas podían afectar a nuestra capacidad de alcanzar estos límites superiores, se dieron cuenta de que los efectos que nosotros mismos causamos en el medio ambiente desempeñan un papel de fundamental importancia.

“Precisamente -predice Toussaint- este será uno de los mayores desafíos de este siglo, ya que la presión añadida por las actividades del hombre será responsable de los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. De hecho, las reducciones en las capacidades humanas que podemos ver ya en la actualidad son una señal de que los cambios ambientales, incluido el clima, están contribuyendo a restringir los límites biológicos que ahora debemos considerar”.

Mantener esta cima

Según este estudio, el principal desafío que espera a la humanidad no es mejorar su rendimiento físico o una mayor esperanza de vida, sino mantener los altos estándares ya establecidos, a pesar de las crecientes limitaciones ambientales, como el cambio climático.

Por ejemplo, “la altura del humano promedio ha disminuido en la última década en algunos países africanos, lo que sugiere que algunas sociedades ya no son capaces de proporcionar suficientes nutrientes esenciales para sus hijos y mantenerlos saludables”, dicen los investigadores.

Para evitar que nosotros mismos seamos la causa de nuestra propia decadencia, los investigadores esperan que sus hallazgos inciten a los responsables políticos para que adopten estrategias capaces de aumentar la calidad de vida y maximizar la proporción de población capaz de alcanzar los límites biológicos máximos.

“Ahora que conocemos los límites de la especie humana -concluye Toussaint- ese conocimiento debe ser un objetivo claro para que las naciones garanticen que las capacidades humanas alcancen los valores más altos posibles en la mayoría de la población. Pero con las limitaciones medioambientales en pleno aumento, esto puede costar cada vez más energía e inversión para lograr equilibrar la creciente presión de los ecosistemas”.

En definitiva, los investigadores han descubierto que la naturaleza ha puesto unos límites máximos a nuestro desarrollo y capacidades.

Una cuestión de cifras dice experto canadiense

Para Stuart Phillips, profesor de kinesiología de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, eso no significa que haya llegado el final de los nuevos récords deportivos.

“Mucho es una cuestión de cifras”, explica. En el momento correcto, uno debe tener los genes correctos, una buena fisonomía y una buena preparación mental. ”

El profesor cree que los atletas en algunos deportes, como el atletismo, pueden estar acercándose al límite de lo que pueden hacer sus cuerpos. Sin embargo, todavía habrá maneras de eliminar nanosegundos de los récords, dice. Y eso es porque el rendimiento no es solo una cuestión de biología.

“Es un juego de números. Se trata de alinear los genes correctos con el momento adecuado y luego la fisiología correcta con la composición mental adecuada también”, dice.

En su opinión, los récords aún se pueden romper, pero solo unos pocos milisegundos a la vez.

“En ausencia de cambios en las reglas (competiciones deportivas) o de mejoras tecnológicas, las mesetas observadas pueden indicar los límites superiores potenciales del Homo sapiens. ”

¿Cómo saber cuándo los atletas alcanzaron la cima?

Dara Howell se encuentra actualmente en Pyeongchang. En 2014, ganó la primera medalla de oro olímpica en ski slopestyle. Pero después de que la emoción se desvaneciera, las dudas comenzaron a instalarse en su mente.

“Definitivamente, después de las Olimpiadas, pensé que había alcanzado mi punto máximo”.

Howell se alejó del deporte por un tiempo, hasta que se dio cuenta de que tal vez había más objetivos que perseguir.

“He progresado tanto en fuerza. Física y mentalmente, me siento en la mejor forma en la que he estado. Mentalmente me siento sólida”.

Entonces, mientras los científicos pueden analizar los números y concluir que la humanidad está alcanzando su capacidad atlética, ¿cómo saben los atletas cuándo sus mejores días han pasado?

Stuart Phillips dice que mucho de esto es una cuestión de instinto. “Creo que los atletas tienen una idea clara de dónde está eso. Ellos saben lo que se siente. Ellos saben mentalmente lo que la práctica les exige para llevarlos a esa etapa”.

Anson Henry dice que sabía que sus días de carrera habían terminado poco después de los Juegos de Pekín en 2008. Le resultaba cada vez más difícil mantener un nivel óptimo, tanto física como mentalmente.

“Cuando piensas en tus límites, es posible que estés en tu límite”, dice.

Redefinir el éxito en los deportes

Los investigadores dicen que si los atletas han maximizado sus niveles de rendimiento, es posible que tengamos que cambiar la forma en que definimos el éxito en los deportes. Los organizadores deberán crear nuevas categorías de registros o cambiar las reglas.

Sin embargo, eso no significa que los fanáticos deben resignarse a eventos deportivos más aburridos.

Como Henry señala, todavía hay un factor X elusivo que entra en juego. El rendimiento no se estabiliza, pero también hay otros aspectos en una competencia, dice.

“Romper récords es entretenido, pero existe la expectativa de que si todos están en su mejor momento, ¿quién va a estar a la altura de las circunstancias ese día?”

RCI/CBC/Radio Canadá/Frontiers