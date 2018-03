“Más crece López Obrador en sondeos, más cunde el pánico en Whashington”: John  Ackerman

“La ignorancia. Ese es el problema básico. Y no es solo entre los “trumpistas” ni entre los republicanos, también incluye a una fuerte parte de los demócratas, los llamados liberales, un grupo de liberales intervencionistas. Y la cuestión ni siquiera es ideológica, sino de ignorancia.”

– John Ackerman, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Director Editorial del Mexican Law Review

John Ackerman, profesor de Derecho, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Foto: Latin American Studies at UBC – University of British Columbia

John Ackerman es un reconocido intelectual estadounidense-mexicano, quien fue invitado varias veces a dar conferencias en Canadá y dio entrevistas a medios canadienses como CBC y RCI.

Acaba de publicar un extenso ensayo en una de las revistas de análisis político de mayor presencia y antiguedad en Estados Unidos, The Nation Magazine, sobre la trayectoria y las propuestas de Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México.

« Un progresista reformista lidera las encuestas presidenciales de México, y Washington se está volviendo loco. El ascenso de Andrés Manuel López Obrador ha suscitado temores histéricos del populismo antiestadounidense y afirmaciones de interferencia rusa”, dice al inicio de su análisis.

En el ensayo, Ackerman apunta a una serie de artículos y opiniones publicados por el Council on Foreign Relations, The Washington Post, The New York Times, Politico, The Atlantic y The Economist, entre otros, que han llevado estas ideas recientemente a la corriente principal de la opinión pública internacional, creando un sorprendente consenso bipartidista en Washington. Tanto los “Clintonites”, como Larry Summers, dice, así como altos funcionarios de la administración Trump, como H.R. McMaster, ya han emitido advertencias públicas paranoicas sobre el tema.

¿Cuál es el problema de Washington? Le preguntamos a Ackerman.

“La ignorancia. Ese es el problema básico”.

El primer paso, y quizás el más importante, es comprender que López Obrador no es “antiamericano” por ningún lado que se lo mire. Está a favor de renegociar el TLCAN, no de revocarlo, y ha prometido respetar la independencia del Banco Central y no aumentar los impuestos

La gente no conoce los detalles ni los entretelones de la política mexicana, señala John Ackerman, comparan de manera muy automática a López Obrador con Chávez, aplican la histeria anti-rusa también de manera mecánica sin pensar ni reflexionar sobre México.

No hay absolutamente ninguna indicación de que los rusos planeen manipular las redes sociales mexicanas o llevar a cabo una guerra cibernética.

Para el intelectual, uno de los responsables y operadores de esta mitología sobre López Obrador y lo que está pasando en México es Luis de Garay, el canciller de México. “Presume ser gran amigo de Kushner, y él y sus aliados políticos en México tienen sí, un miedo legítimo con respecto a la posible llegada de López Obrador, porque ha habido mucha corrupción, mucha violencia, muchas violaciones a los derechos humanos en México. Y la llegada de una persona como López Obrador, que si bien no es un radical ideológicamente, ni siquiera es populista, sí llegaría a limpiar la casa. Y esto genera preocupación en muchos sectores de la élite mexicana. Y están contagiando a muchas personas en Washington con esta visión”.

De allí la importancia, destaca Ackerman, de los medios internacionales y de las redes sociales en el proceso electoral mexicano.

Los medios, las redes sociales y la censura

La censura en México llegó de la mano del narcotráfico pero también del mismo gobierno. Los informes han demostrado que la mayor parte de las agresiones contra la prensa tienen alguna participación gubernamental, afirma Ackerman. El mercado televisivo está controlado totalmente por dos empresas, Televisa y Tv Azteca, que siguen siendo dominantes en el mercado de la televisión comercial.

En 2017 México empató con Siria como el país con la mayor cantidad de periodistas asesinados. Fueron 12, tanto en Siria como en México, los países más peligrosos para ejercer el periodismo independiente. Siria es un país en guerra y México tiene también una violencia a nivel de un país en guerra, señala John Ackerman. Más de 200 000 homicidios en los últimos dos sexenios. El panorama que pinta el intelectual norteamericano es desolador. Las cosas están fuera de control, hay un colapso institucional. Pero la buena noticia con respecto a los medios y las redes de comunicación son precisamente las redes sociale. “Twitter, Facebook, WhatsApp, es una red que ha penetrado increíblemente entre el pueblo mexicano. No solamente entre algunos sectores sino en todos, la cantidad de información que circula es muy positivo en términos de pluralizar el acceso a la información”.

Ahora van parejas redes sociales y radios y televisiones comerciales.

¿Existe un temor al fraude electoral?

“Más que temor, lo que tenemos es una documentación clara de las últimas elecciones. El caso de Honduras es clarísimo, ahí particularmente Estados Unidos jugó un papel muy nefasto. Al final de cuentas aíslas a quienes estaban denunciando el fraude y reconoces el supuesto triunfo de Orlando Hernández. En México también recientemente, el 4 de junio pasado en las elecciones del Estado de México, un estado mucho más grande que Honduras, en términos de población, 17 millones de personas, en esa elección ganó el primo de Enrique Peña Nieto en una elección que fue a todas luces fraudulenta”.

El gobierno, el dinero, el apoyo internacional del gobierno de Trump y otros gobiernos internacionales van a hacer todo lo posible para cerrar el paso al candidato López Obrador.

Son muy importante los ojos internacionales, sin intervencionismo en la soberanía de México, la observación ciudadana y mediática de lo que va a pasar en México en los próximos meses. “Hay nuevamente increíbles operativos, de compra y coacción del voto, hay manipulación directa de los conteos, amenazas, violencias en contra de políticos opositores”.

Los ojos del mundo tienen que estar en México. Contar con ese escudo, esa protección internacional del mundo entero, sí es muy importante para asegurar que las fuerzas autoritarias, que están totalmente vivas en México, no se salgan con la suya.

Relaciones López Obrador -Trudeau

Ackerman cree que ambos políticos van a desarrollar relaciones muy positivas, en caso de que el candidato mexicano llegue a la presidencia de su país. “López Obrador tiene una política de apertura absoluta, hacia América latina, América del norte, hacia el mundo. No es un proteccionista. No quiere que México esté tan explotado ni tan maginado en este concierto entre las naciones. Evidentemente va a querer defender los intereses de los trabajadores, de los campesinos, y de los mexicanos que están sufriendo una pobreza y una desigualdad terribles. Pero esto no implica estar confrontando con Trump, y mucho menos con Trudeau”.

Con respecto a la renegociación del TLC que se está llevando a cabo en estos momentos, John Ackerman destaca que tanto Canadá como México comparten intereses comunes de democratizar y pluralizar más ese acuerdo.

Ya a nivel personal, cree que el tema de las minas canadienses en México hay que abordarlo sin demora. Las empresas mineras canadienses controlan de 70 a 80% del mercado de la minería en México, y están haciendo una destrucción terrible al medioambiente, a los derechos laborales, al fisco, porque no contribuye lo suficiente al gobierno, dice.

“A mí, en lo personal, me parece que este tendría que ser un punto muy claro en el que podríamos aliarnos los pueblos de México y Canadá para limitar un poco esa depredación y saqueo para que todos salgan beneficiados. Al final de cuentas a todos nos conviene trabajadores sanos, medioambiente sano para la población”.

Elecciones históricas

Las próximas elecciones mexicanas, que tendrán lugar el 1 de julio, son de importancia histórica. No solo la presidencia estará en juego, con la reelección del presidente Enrique Peña Nieto prohibida por la ley, sino también todo el Senado federal y la Cámara de Diputados, nueve gobernaciones, incluido el alcalde de la Ciudad de México y cientos de estados y municipios asientos. Un total de 3,416 cargos estarán en la boleta. Nunca antes en la historia mexicana moderna se han celebrado tantas elecciones juntas el mismo día.

Esto y más en la entrevista que John Ackerman le dio a Leonora Chapman, de Radio Canadá Internacional.

