Canadá en las Américas Café del 6, 7 y 8 de julio de 2018

Hola, bienvenidos como cada semana a nuestra cita con Canadá en las Américas Café, el espacio que cada siete días tenemos aquí, en el servicio en español de Radio Canadá Internacional, en esta ocasión para el 6, 7 y 8 de julio de 2018.

Hoy estamos en el estudio Leonora Chapman, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

La Copa del Mundo FIFA 2018 entra ya en sus tramos definitorios. Los cuartos de final ya están en marcha y son menos los equipos que aún pueden aspirar a la copa. ¿Está el candidato de ustedes aún en carrera? Vea el cronograma de partidos aquí.

Hoy, contamos con la presencia de invitados en el estudio. Se trata de Darío Solano de la República Dominicana e Inés Franceschelli del Paraguay. Ambos están aquí con motivo del evento Fostering Community Conservation Conference, que podemos traducir como Conferencia para el Fomento de la Conservación Comunitaria.

La conferencia, que se está llevando a cabo desde el 4 y hasta el 8 de julio en Montreal, convocó a 110 activistas, representantes indígenas y miembros comunitarios de 52 países en 5 continentes.

El evento es una celebración de la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas en todo el mundo.

El encuentro se lleva a cabo en forma paralela con la cita del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (OSACTT), que pertenece a la ONU, también en Montreal.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras sugerencias:

Leonora Chapman nos presenta una entrevista que habla de la angustiante espera de justicia de trabajadores temporales guatemaltecos en Montreal. Quince trabajadores temporales fueron detenidos por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, luego de haber sido estafados por una agencia de empleo en Quebec. Al haber sido engañados cambiaron de empleador, sin saber que no podían hacerlo. Eso llevó a su detención. Fueron liberados y se les renovó el permiso de trabajo hasta que la corte se pronuncie sobre su caso.

Pablo Gómez Barrios nos habla de Alexi Roy, un joven empresario quebequense, programador informático y viajero empedernido, creador de levoldalexi.com, un sitio de internet que permite tener acceso a vuelos baratos hacia cualquier destinación en el mundo. El sitio internet de Alexi está en línea desde hace solo 4 meses y hace ya 2 años que él trabaja en ese proyecto.

Leonardo Gimeno nos dice que la Inteligencia Artificial (IA) está penetrando en diversos ámbitos de nuestra sociedad y se proyecta en espacios donde hasta ahora no habíamos pensado. En este caso, el horizonte de la justicia se vislumbra como un posible escenario para la implementación de la IA en casos particulares, como por ejemplo, un algoritmo para ayudar a determinar si una persona debe llevar un caso a la corte o, si hablamos de los jueces, utilizar esta herramienta para decidir la sentencia a ser impuesta.

Luis Laborda y un reportaje sobre la presentación de la Orquesta Sinfónica de Montreal en la ciudad de Brossard. Dueña de una flamante y moderna sala de conciertos en el centro de la ciudad, la OSM ha hecho ya una tradición de su costumbre de presentarse en distintos barrios del Gran Montreal, donde atrae a una audiencia cada vez más numerosa y de todas las edades. Un repertorio variado al alcance del gran público, en un ciclo de conciertos gratuitos.

La música que escuchamos en esta emisión:

If a tree falls (Si un árbol cae), del álbum Every Day is Earth Day, Cada día es el día de la Tierra. Interpretado por Bruce Cockburn, músico canadiense inscripto en los estilos folk, rock y jazz, con canciones que abarcan temáticas variadas, entre las que se encuentran las cuestiones ambientales.

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

