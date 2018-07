170 razones para hacer ejercicio en la vejez

Cada vez más, las llamadas personas de edad practican actividades físicas de manera sostenida, lo que altera las ideas preconcebidas sobre la vejez. Existe el riesgo de lesiones, pero es más beneficioso hacer ejercicio algunas veces por semana que quedarse quietos, incluso si comienza después de la jubilación. Y esta es una tendencia que gana adeptos entre ese segmento de la población en Canadá.

Cada vez más personas en Canadá comienzan a practicar deportes entre los 60, 70, e incluso más tarde.

Prueba de ello son una madre e hija que juntas, suman 170 años.

Para Denis Fortier, fisioterapeuta y autor del libro ¡Levántate y marcha! , no sólo que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de su salud, sino que estas personas desafían los procesos del envejecimiento, al cultivar y desarrollar sus mitocondrias, que son estructuras celulares que proveen de energía a los músculos.

“Al realizar actividades relativamente simples como bicicleta estacionaria tres días a la semana, estas mitocondrias se reproducirán, generarán más energía y se volverán más eficientes. ”

*Al alejarse de las actividades sedentarias, las personas de edad evitan el sobrepeso.

*Preservan sus habilidades cardiorespiratorias. Es una garantía de buena salud y contribuye a la prevención de varias enfermedades crónicas.

*Disfrutan de los beneficios de la actividad física en el cerebro y en las funciones cognitivas.

Las capacidades cardiovasculares pueden comenzar a disminuir a los 45 años si es sedentario, pero a los 75 u 80 años si se mantiene en forma.

– Denis Fortier, fisioterapeuta

Algunos consejos si decide hacer deporte tarde

Denis Fortier es categórico: no se preocupe si sus músculos son más pequeños dice, pueden encogerse pero mantienen su fuerza.

Practique sus actividades físicas al menos tres veces por semana; solo una vez no será suficiente para tener resultados.

Haga otro tipo de actividad una vez a la semana para evitar lesiones. Puede pasar de nadar a montar en bicicleta o correr para variar los beneficios de sus actividades físicas.

A los 96 años, se inicia en la musculación

Winnie Clements, de 96 años, y su hija, Patricia Clements, de 74, han decidido regresar al deporte. Dos veces por semana van a Valentine’s Hall, Portage Avenue, en la ciudad de Winnipeg, donde Winnie sigue impresionando al propietario.

Todo comenzó hace un mes, cuando Patricia Clements decidió que quería recuperar una mejor forma física después de la muerte de un ser querido. Winnie decidió acompañó a su hija a practicar deportes.

“Es bastante impresionante, pero mi madre es una gran mujer”, dice Patricia Clements. “Ella es una guerrera. Siempre ha estado llena de energía. Ella es el tipo de mujer que es. ”

Madre e hija ya estaban tomando una clase de deporte en el edificio donde viven, pero Patricia necesitaba un desafío mayor. Sabía que su madre, que creció en una granja en Nueva Escocia, también necesitaba poner a prueba sus límites.

En ese momento, ella descubrió el gimnasio Valentine.

“Sorprendido por su fuerza”

En 52 años de culturismo y 40 años de entrenamiento personal, Valentine Payne nunca había visto a una persona tan mayor poner un pie en un gimnasio y pedirle levantar pesas.

El propietario de Valentine explica que comenzó a tientas, sin saber mucho como hacerlo, teniendo en cuenta la fragilidad de la nonagenaria. “Pero me sorprendió su fuerza, porque nunca había levantado una pesa en toda su vida”.

Winnie Clements admite que no siempre es fácil. Su programa, creado por Payne, tiene como objetivo fortalecer sus abdominales y piernas.

“Tengo que hacerlo porque ayuda a Patsy, mi hija. Me da fuerza. Hoy, el hacer este ejercicio, me hace más fácil el caminar. Como mejor y me gusta el pollo “, dice, y agrega que debido a que tiene que aumentar de peso, ahora puede permitirse comer tanto pollo como quiera.

Patricia Clements está feliz de ver a su madre recuperar el apetito. Ella también descubre que duerme mejor.

De tal madre tal hija

En tres semanas, Patricia Clements pudo correr durante 15 minutos en la cinta. El entrenador aprecia la seriedad de estas dos atletas que acumulan, entre las dos, 170 años de existencia. Él afirma que están listas a proporcionar el máximo esfuerzo.

“No podría pedir algo mejor. Aunque entrené a muchos atletas que se convirtieron en campeones, son las verdaderos campeonas “, dice, y explica que el coraje de Winnie le recuerda a su propia madre, que también tiene 96 años.

Y no es solo una moda pasajera, dice Patricia Clements. La madre y la hija se informaron sobre atletas mayores y las hazañas de las que son capaces.

La fuerza de la vida

Antigua adepta de la carrera y el salto, ella dice que siente renacer su espíritu competitivo.

También explica que sentirse físicamente en forma le da la energía para cuidar a su madre a diario. Ella agrega que pasar tanto tiempo juntas en el gimnasio los ha acercado aún más.

Ella cree que ir al gimnasio es una forma de honrar a sus padres, personas fuertes y trabajadoras que siempre estuvieron activas. Trabajar para alcanzar su objetivo es continuar con el legado de trazar nuevos territorios y desafiarse a sí misma como lo hizo su padre cuando se mudó desde Halifax al oeste, como portero de trenes para apoyar a su familia y comenzar una nueva vida.

Patricia dice que estar en forma le está dando energía para cuidar a su madre todos los días. Y que los beneficios de su tiempo juntos en el gimnasio los han acercado aún más.

En cuanto a Winnie, incluso bromea sobre las razones que la empujan a venir a la sala de ejercicio.

“No tengo adónde ir”, se ríe.

RCI con información de CBC/Radio Canadá

La entrevista con Denis Fortier es de Gilles Payer