Festival Fantasia: el terror que viaja de la realidad a la pantalla

Dentro del Festival Fantasia de cine internacional, en la ciudad de Montreal, se proyectó el filme Vuelven, o Los tigres no tienen miedo, por su traducción de la versión en inglés “Tigers are not afraid”, de la cineasta mexicana Issa Laura López.

La película está filmada apelando al hiperrealismo, que en algunos pasajes puede hacer pensar que se está viendo prácticamente un documental, sobre la realidad de violencia y las consecuencias que esta genera en los niños en México, a partir de lo que la autora no duda en definir como “guerra fallida contra el narco”.

“Lo que está pasando en México es de un nivel de horror, que no está en mí poder ponerlo en una pantalla”, afirma rotunda López, para dejar en claro que lo que se ve durante el filme no es más que un reflejo pálido del terror que viven en la vida real sus compatriotas.

Esta viajera infatigable, que bromea diciendo que los aviones se han convertido en su hogar señala que, a pesar de muchos aspectos negativos, las redes sociales se han convertido en aliadas para estar al día con la realidad de un lugar distante, en el que no puede quedarse como resultado del múltiples ocupaciones en uno y otro sitio del planeta.

Expectante respecto al nuevo ciclo que se avecina en México, con el cambio de gobierno que se concretará en diciembre, no deja de recordar que la violencia en su país sigue hoy en día, y recuerda a tres estudiantes de cine que fueron asesinados recientemente, hecho al que la actual administración definió como fortuito, porque los jóvenes “estaban en el lugar equivocado” adujeron.

Denuncia el aura romántica que los medios de comunicación construyen alrededor de la figura de los jefes de los cárteles, en un momento donde muchos adolescentes pueden caer en la trampa de pensar que ese mundo es una opción para salir de la miseria que los rodea.

Es allí donde su obra reúne lo real con lo fantástico, denunciado que los monstruos son en verdad los delincuentes y los políticos responsables del baño de sangre en el que está inmersa desde hace años la sociedad mexicana.

En la misma línea, rechaza la asociación entre inmigrantes y crimen… “Los criminales se quedan en México… donde está el negocio”, dice sin dudar.

Asiste al Fantasia con la alegría de saber que participa de uno de los eventos que considera la cumbre dentro de los festivales de cine de su género y festeja la respuesta que le ha deparado el público en Montreal.

Issa Laura López y las endebles fronteras entre realidad y fantasía, en la siguiente entrevista con Luis Laborda.