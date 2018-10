Los habitantes del Ártico canadiense se unen y crean nueva aerolínea

Los inuits de Nunavik en el norte de Quebec y los Inuvialuit del Ártico Occidental del Canadá firmaron un acuerdo esta semana para fusionar dos compañías aéreas del norte, First Air y Canadian North, y crear la aerolínea más grande de la historia la historia del Norte de Canadá.

First Air es propiedad al 100% de Makivik Corporation, mientras que los Inuvialuit of the Western Arctic son los únicos dueños de Canadian North. Hasta ahora, ambas ofrecen viajes diarios de ida y vuelta entre Iqaluit (capital de Nunavut) y Ottawa (capital federal) por alrededor de 1,600 dólares canadienses.

“Estoy muy contento de ser testigo de este día. Hace cuarenta años, los inuits de Nunavik invirtieron en la industria del transporte aéreo con vistas a unir fuerzas algún día con los de los inuits en otras provincias y territorios. Ese día ha llegado. Esta esperanza se convirtió en una realidad. Queríamos ser dueños del espacio aéreo del Ártico canadiense y lo logramos” Charlie Watt, presidente de Makivik Corporation

“Este es un paso gigantesco hacia el aumento de la fuerza económica de los inuits y Inuvialuit. Estamos orgullosos de los logros del Grupo Empresarial Inuvialuit y nos enorgullecemos de la perspectiva de los beneficios para los Inuvialuit. Duane Smith, presidente y director general de la Corporación Regional Inuvialuit

La aerolínea pan-ártica propuesta operará bajo el nombre Canadian North, y las aeronaves llevarán los colores de First Air, incluyendo su logotipo en forma de de inukshuk (una figura formada de piedras construidas por los pueblos Inuit y Yupik en las regiones árticas de América del Norte, desde Alaska hasta Groenlandia, pasando por el Ártico canadiense).

Las partes implicadas en la transacción esperan finalizarla para finales de 2018.

Preocupación de los habitantes de la región

Los Nunavummiut (residentes de Nunavut) había expresado este verano tener sentimientos encontrados sobre los entonces planes de fusión de First Air y Canadian North.

“No creí que eso fuera a pasar. Mi otro pensamiento fue:’Oh, no, ¿nos subirán los precios otra vez?'”Saa Pitsiulak a CBC News en el aeropuerto de Iqaluit.

Algunos residentes dijeron que querían saber cómo beneficiaría esto a los inuits.

“Ya es muy caro, incluso con el descuento al beneficiario; espero que el precio especial siga estando disponible. Si se fusionan, podría tener beneficios, pero espero que no disminuyan los vuelos.” Ainiak Quaraq, otra residente de Nunavut y clienta de las aerolíneas

Los inuits que son beneficiarios del acuerdo de reclamo de tierras de Nunavut reciben un descuento en los vuelos de Canadian North y First Air.

First Air y Canadian North dijeron que no habrá cambios en los servicios, tarifas y horarios.

Con informaciones de Makivik Corporation, Eye on the Arctic y CBC News.