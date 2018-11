Frédérick Lavoie es un escritor y periodista originario de la región de Saguenay, provincia de Quebec, ganador del prestigioso Premio literario del Gobernador General 2018, por su tercer libro Antes del después: Viajes a Cuba con George Orwell (Avant l’Après: Voyages à Cuba avec George Orwell), publicado recientemente por las Ediciones La Peuplade.

Su primer libro publicado en 2012 se llama en español, Solo ida. Aventuras periodísticas en post Sovietia (Allers simples: Aventures journalistiques en Post-Sovietie). Y el segundo, Ucrania de fragmentación (Ukraine à fragmentation), publicado en 2015.

ESCUCHE LA ENTREVISTA EN FRANCÉS CON FRÉDERICK LAVOIE

Su relación con Cuba comenzó cuando en el momento en que quiso viajar a la isla para hacer reportajes a principios de 2016, año en que el presidente estadounidense Barack Obama hizo una visita oficial la isla. La primera de un presidente estadounidense desde 1928.

Frédérick Lavoie quería ser testigo de ese periodo de incertidumbre que parecía reinar en Cuba ante la aparente flexibilización de Estados Unidos frente al régimen cubano y la muerte de Fidel Castro, que se perfilaba ya. Y es justamente ese período, que él quería guardar en su memoria.

El escritor y periodista Frédérick Lavoie © Radio-Canada/Mathieu Arsenault

El escritor nos dice en entrevista que cuando visita un lugar por primera vez, siempre tiene presente en su mente la idea que quizá pueda escribir un libro, si logra recopilar el material de escritura necesario.

1984 de George Orwell http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/CUBA-1.mp3 Pero en el caso de Cuba, iba solo para ver verdaderamente a qué parecía Cuba hoy, cuáles eran los desafíos y cómo veía la gente el presente y el futuro. Y al mismo tiempo, la otra cosa es que coincidí con la re-edición de la novela 1984 de George Orwell. Y me intrigó comprender por qué en 2016, publicaba bajo un régimen todavía totalitario el libro emblemático del anti totalitarismo y sobre todo que fue publicada por una editora estatal. Entonces me lancé en una investigación literaria para comprender por qué se volvía a publicar ese libro.

Frédérick nos dice que a fin de cuentas no logró saberlo, pero que cuando se hace una investigación o cuando se viaja, los elementos que se van encontrando en el trayecto, pueden decir tanto o más que las grandes conclusiones al final. Y su idea era preguntar a los que tomaron la decisión de publicar nuevamente ese libro en Cuba y al hacer la pregunta se creaba a veces un malestar.

Comprender mejor al régimen http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/CUBA-2.mp3 Comprendí también quiénes sabían algo y no me lo decían, quiénes no tenían ninguna idea de lo que sucedía y ese era mi objetivo. Me permitía entonces comprender mejor la naturaleza del régimen actual y los cambios o constantes que existen al interior de ese régimen, haciendo una simple pregunta, aparentemente ingenua.

Frédérick visitó a uno los responsables de la editora que tomaron la decisión de editar nuevamente el libro de Orwell y también a uno de los altos responsables del Instituto Cubano del Libro, que es quien decide cuáles son libros que se publican. Y en ambos casos, yo sabía que no me decían todo.

Frédérick Lavoie © Radio-Canada

Y sabía también que no podía obligarlos a responder y debía contentarse con las respuestas que le dieran a sabiendas que probablemente lo que le decían no era toda la verdad. Él les preguntó a otras personas que trabajaban en el medio de la edición y casi todas tenían una respuesta diferente. Y la realidad es que en términos comerciales, el libro de Orwell fue el segundo más vendido en Cuba durante 2016, después de una biografía de Raúl Castro.

Antes de terminar la escritura de su libro, Frédérick Lavoie hizo una lectura de uno de los capítulos que él había preparado especialmente para la Feria Internacional del Libro de La Habana. El capítulo se llama Relato de anticipación.

Relato de anticipación http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/CUBA-3.mp3 Se llama Relato de anticipación (Récit d’anticipation) y lo leí en español. La idea era que ese capítulo transcurriera en el momento mismo en que lo estaba leyendo. “Entonces comencé: Estoy sentado en una sala y estoy leyendo un capítulo de mi libro”. En ese capítulo yo quería transgredir los límites atacando directamente a personas importantes en Cuba, tales como Fidel y Raúl.

Y no porque los detestara personalmente. No. Porque él no tiene ningún sentimiento adverso a su respecto. Sino porque una cosa que supo durante el año en que se había interesado a Cuba, es que una de las últimas “líneas rojas” que no se debía cruzar era atacar verbalmente a las personas de Fidel y Raúl. Sin acusarlos de nada, sino simplemente diciendo: “Odio a Raúl Castro. Odio a Fidel Castro”.Y a veces haciendo cosas así, mostramos al “elefante en la pieza”, nos dice Frédérick Lavoie.

Transgredir las líneas http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/CUBA-4.mp3 Yo quería transgredir esa línea para decirles: Ven? Todavía existen esas líneas. Pero al mismo tiempo había calculado que aunque hiciera eso, nadie tendría ningún interés en encarcelarme. Yo no estaba seguro a 100%, pero estaba seguro a 95%, que nadie querría detener a ese periodista canadiense y provocar problemas con el país que envía más turistas a Cuba.

Ucrania de Fragmentación, segundo libro de Frédéric Lavoie. © Radio-Canada

Frédérick sabía eso. Y sabía también que si un escritor cubano hubiera hecho lo mismo, muy probablemente las consecuencias no hubieran sido las mismas. Y el régimen tuvo eco de esa lectura, pero como él se lo esperaba, el caso se pasó por alto.

En conclusión, el escritor quebequense lo que quería es que su libro sirviera como barómetro en la medida en que mientras no se publique en español no representa nada. Porque a lo mejor no nos gusta o no hemos oído hablar de él. Pero el día en que un libro como el suyo sea publicado en Cuba, en el cual está escrito negro sobre blanco: Odio a Fidel Castro, aunque no sea cierto, su publicación significará algo. El libro en sí se vuelve un objeto interesante, como la publicación en Cuba de la nueva edición de 1984 fue algo intrigante para él, porque todo comenzó cuando él se interesó en saber por qué el libro de George Orwell había sido publicado en ese país.