Cómo ayudar a sus niños a no caer en manos de depredadores sexuales

Enseñe a los niños a decir no, a gritar, a hacer ruido y a huir

La policía de Vancouver continúa buscando testigos y grabaciones de dashcam en el asalto sexual de una estudiante de seis años de edad de la Escuela primaria J.W. Sexsmith, mientras fluyen preguntas y preocupaciones que se centran en cómo proteger a los niños de los depredadores.

La policía dice que la niña fue sacada de la escuela del sur de Vancouver la semana pasada, agredida sexualmente y devuelta al patio de la escuela.

Que busca un depredador sexual

“Los depredadores de niños aprovechan absolutamente a los niños que tienen miedo de decirle no a un adulto.

Un depredador busca únicamente a la víctima perfecta, en general tímida, con el fin de abusar sexualmente.

– Richard Konarski , ex oficial de la Real Policía Montada (RCMP)

Konarski realizó importantes investigaciones sobre delitos sexuales infantiles durante su tiempo con la RCMP y ahora trabaja como instructor de criminología en la Universidad del Valle de Fraser.

Cómo enseñar a los niños a protegerse

Una de las cosas más importantes que pueden hacer los padres, dijo, es tener conversaciones abiertas con sus hijos para prepararlos para el peor de los casos.

“Esta es una conversación que debe repetirse con sus hijos, sobre los posibles escenarios, no para asustarlos, no para aterrorizarlos, sino simplemente para decirles escuchen su cuerpo“, le dijo Richard Konarski a la conductora del programa On The Coast de CBC, Gloria Macarenko.

Enséñales que tienen el derecho de decir no a los adultos. Enséñales a gritar, a hacer ruido y no ser intimidados.

Contraseña de seguridad

Otra estrategia que es “obvia” pero que se ha “dejado de lado” es tener una contraseña: una que solo el niño y los adultos de confianza conocen, para indicar al niño que es seguro ir con una persona.

Parte del problema es la forma en que se presentan las conversaciones sobre los depredadores, dijo. Incluso en las historietas para los niños, son retratados como monstruos y de aspecto malvado.

“Lo sorprendente es que probablemente sean las personas más agradables” dice Konarski.

“Los niños nunca sospechan”.

Reportar actividad sospechosa

Konarski dijo que los depredadores suelen frecuentar un área antes de hacer un movimiento: la analizan, observan a las posibles víctimas y esperan un momento oportuno.

Dice que cualquiera que haya visto algo sospechoso o inusual en el vecindario o alrededor de la escuela, incluso en retrospectiva, tiene que llamar a la policía.

Lo máximo que puede pasar es que sea una falsa alarma. Pero también puede ser lo contario.