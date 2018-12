Navidad y Año Nuevo: Papá Noel inicia su viaje desde Canadá

El ambiente navideño se manifiesta en las calles, comercios y hogares canadienses al igual que en tantos otro sitios del mundo.

Las tradiciones pueden variar de un lugar a otro, pero aquí cobran singular importancia, cuando se considera que uno de los personajes más famosos de la Navidad, Papá Noel, tiene su sede en territorio canadiense, en el Gran Norte, donde recibe los millones de pedidos de niños que esperan su regalo para estas fechas.

Y como aquí las tradiciones son cosa seria, el ministro federal de Transporte, Marc Garneau, cumplió con una de sus funciones habituales por estos días y autorizó al trineo de Papá Noel para que despegue, iniciando su viaje alrededor del mundo, con su bolsa repleta de juguetes.

El periplo este año cobra características inéditas, ya que según confirmó el propio Garneau, el barbado personaje podrá contar con la asistencia de un colaborador en el cumplimiento de su misión. En realidad se trata de una colaboradora: Mamá Noel.

Según la tradición, los inspectores del ministerio federal de Transporte se trasladaron semanas atrás al Polo Norte, para proceder a la inspección del trineo y de sus sistemas de seguridad.

Entre los dispositivos revisados, figuran el tren de aterrizaje y los arneses que unen al carro con los renos que tiran del mismo.

Los técnicos no descuidaron los sistemas de señalización luminosa y la revisión buscó certificar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, de manera tal que el viaje no se vea entorpecido por un accidente u otro imponderable.

Siempre en base a la información oficial, y según los tiempos que corren, cuando la tecnología está cada vez más presente hasta en los gestos más cotidianos, los funcionarios pudieron también visitar unas instalaciones modernas, destinadas al uso de una flota de drones, que el futuro podrían ser utilizados para el reparto de los millones de juguetes repartidos cada año por Papá Noel para estas fechas.

Una realidad menos agradable

Más allá de las fantasías, las tradiciones y los ritos, Canadá no escapa a una realidad mucho menos atrayente, la de miles de personas que pasan las fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, en soledad.

En su mayoría se trata de gente anciana, que no cuenta con familiares o que estos mismos tienen una edad que les impide desplazarse, para asistir a un encuentro con sus seres queridos.

La tristeza de esa realidad es remediada, al menos en alguna medida, por las decenas de organismos e iniciativas particulares que demuestran su solidaridad hacia los más necesitados.

En el caso específico de Quebec, miles de voluntarios recorrerán la provincia para visitar a las personas mayores que no pueden salir de sus residencias, para ofrecerles una comida navideña y un presente.

Es el caso, por ejemplo, del organismo Les Petites Frères (Los hermanos menores), que recorrerá 16 regiones del territorio provincial, no sólo para llegar a cada persona que se encuentre sola, reconfortándola con su compañía, sino para asegurarse que la misma se encuentran bien, en un momento del año donde el frío, la nieve y la tristeza o la depresión se convierten en los peligros más graves que enfrentan los mayores.

Son numerosas también las instituciones y empresas que en Noche Buena ofrecen una cena a quienes están solos o se encuentran sin techo.

Cuestión de seguridad

Por otra parte, la agencia canadiense de Salud advirtió a la población sobre la práctica de tradiciones que pueden implicar un riesgo para la integridad física de las personas.

Las autoridades hicieron hincapié en recomendar que sean verificados todos los dispositivos que podrían implicar un riesgo de incendio, como las luces decorativas de Navidad, que aquí se utilizan profusamente, tanto en el interior de las casas como en el exterior (en los próximos días publicaremos una nota con una casa decorada con 100.000 luces navideñas).

Las recomendaciones recuerdan la necesidad de apagar las decoraciones eléctricas antes de irse a dormir, además de verificar el buen estado de esos dispositivos: que los cables no estén rotos, que no haya lamparillas en cortocircuito, etc.

También reiteró que es imprescindible mantener frescos los árboles navideños naturales, que son una verdadera costumbre aquí. Es necesario regarlos a diario, para asegurarse que ramas y agujas del pino se mantengan hidratadas. En caso de secarse, dicho árbol es de muy fácil combustión.

Por último, las velas deben ser alejadas de otros productos inflamables, como las decoraciones y las cortinas y cuidar que los niños se mantengan a distancia de ellas.

¡Desde Radio Canadá Internacional, les deseamos una muy Feliz Navidad!

Con material de The Canadian Press