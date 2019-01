Los canadienses detenidos en China “violaron la ley”, afirma Pekín

El principal fiscal de China dijo el jueves que los dos canadienses detenidos habían “sin duda alguna” violado la ley.

Anteriormente, las autoridades de Pekín habían dicho que los dos hombres, Michael Kovrig, un ex diplomático y asesor del grupo de reflexión del Grupo Internacional de Crisis (ICG), y el empresario Michael Spavor, eran sospechosos de poner en peligro la seguridad del Estado.

“Sin duda, estos dos ciudadanos canadienses en China violaron las leyes y regulaciones de nuestro país, y actualmente están siendo investigados según el procedimiento” Zhang Jun, fiscal general de China

Cuestionado por la agencia Reuters, Zhang dijo que el proceso de investigación había sido manejado “estrictamente” de acuerdo a la ley y no precisó la fecha en la que se podría acusar a los dos hombres.

Cabe recordar que los arrestos tuvieron lugar después de que la policía canadiense arrestara a la directora financiera de Huawei Technologies Co Ltd, Meng Wanzhou, el 1 de diciembre en Vancouver, a petición de los Estados Unidos.

Los fiscales estadounidenses la acusan de haber engañado a los bancos sobre las transacciones de la compañía con Irán. De existir dichas transacciones, los bancos estarían violando las sanciones impuestas a ese país.

El gobierno chino ha dado pocos detalles sobre la detención de los dos canadienses, y no ha establecido un vínculo directo con el arresto de Meng. Ha exigido que Canadá la libere y ha amenazado con consecuencias no especificadas si no lo hace.

Canadá ha dicho en varias ocasiones que no vio ningún vínculo explícito entre el arresto de Meng, la hija del fundador de Huawei, y las detenciones de Kovrig y Spavor.

Pero diplomáticos occidentales con sede en Pekín y ex diplomáticos canadienses han dicho que no tienen ninguna duda de que los casos están relacionados.

Canadá ha dicho que las detenciones son inaceptables y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que China debería liberar a los hombres.

En virtud de la legislación procesal penal china, se pueden utilizar formas especiales de detención e interrogatorio para los sospechosos de seguridad del Estado.

China pregona el estado de derecho, pero su sistema judicial está estrechamente controlado por el Partido Comunista en el poder.

Los grupos de derechos humanos afirman que las condiciones en los centros de detención chinos son a menudo básicas y pueden ser duras, ya que la falta de representación legal y las garantías procesales agravan la preocupación por el trato.

Las relaciones diplomáticas Canada-China La relación del Canadá con la República Popular China que comenzó oficialmente en los años 70 es perceptible a varios niveles y en muchos sectores, incluidos el comercio, la gobernanza y los valores, la salud, el desarrollo, la educación y la cultura. Varios departamentos del Gobierno de Canadá tienen programas de cooperación y acuerdos con sus contrapartes chinas. Los dos países también tienen una relación de trabajo activa en los foros internacionales, incluyendo el G20, las Naciones Unidas, la Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización Mundial del Comercio. Aquí hay algunos ejemplos de colaboración entre Canadá y China: la creación del Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores de Canadá y China

el Grupo de Trabajo Estratégico, un mecanismo bilateral a nivel de viceministros que se centra en la cooperación multilateral, los recursos naturales y la energía, y el comercio y la inversión

la promoción del comercio y la inversión, en particular a través del Comité Mixto de Economía y Comercio, un mecanismo de consulta bilateral que permite a los altos funcionarios explorar y buscar oportunidades para promover el comercio bilateral

el fomento de los vínculos interpersonales, en particular mediante la educación, los intercambios culturales y el turismo

reforzar la cooperación judicial y la aplicación de la ley.

Con informaciones de Reuters y del Gobierno de Canadá.