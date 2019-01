Primeras Naciones en Manitoba se niegan a beber el agua potable: las razones

Como parte de su promesa de reconciliación con las Primeras Naciones, el gobierno canadiense se ha comprometido a gastar $ 1. 800 millones de dólares para asegurar que las comunidades indígenas tengan acceso a agua potable limpia.

El objetivo es levantar todos los avisos de ebullición del agua a largo plazo.

Alrededor de la mitad del dinero ya se ha gastado y se han retirado 75 de esos avisos, con 62 aún que permanecen en su lugar.

Pero para llevar agua limpia a las personas que la necesitan, hacen falta más que plantas de tratamiento.

Cuando Zacchary Flett quiere un vaso de agua lo sumerge en una jarra de plástico en un pequeño cubo blanco en su cocina.

El cubo es la única fuente de agua potable de la familia que proviene de una fuente comunitaria a dos kilómetros de distancia.

Los Flett viven en la Primera Nación de Garden Hill en el norte de Manitoba en una casa sin plomería interior.

En tanto que asistente en la planta de tratamiento de agua en la Primera Nación de Garden Hill, en el norte de Manitoba, Andrew Flett tiene que asegurar que haya agua potable limpia para los 4,000 residentes de la comunidad. Aunque todavía es un aprendiz, es el segundo al mando y aborda su trabajo con meticuloso cuidado.

“No hay descansos, ni días festivos cuando se trata de este trabajo”, le dijo al radiodifusor público CBC mientras llenaba cuidadosamente un pequeño frasco de vidrio con agua del grifo, el primer paso en su rutina diaria de evaluar los niveles de cloro. “Es 24/7, de lunes a viernes, también los fines de semana, los 365 días del año. La gente necesita agua potable limpia”.

Flett confiaba en que cuando el agua salía de la planta era tan limpia y potable como la que se puede encontrar en Canadá. Garden Hill nunca ha tenido una recomendación de hervir el agua a largo plazo e incluso las advertencias a corto plazo son raras.

Aun así, como muchos residentes de Garden Hill, Flett y su familia se niegan a beber el agua que sale del grifo de su casa desde 2015 después de que todos en la familia se enfermaran.

“Fue grave con mi hija y mi esposa porque cuando comían no podían contener nada. Así que empecé a hervir el agua de nuestro grifo. Después de eso parecían estar bien”.

Datos separados también muestran que, al igual que los padres de Andrew Flett, cientos de familias indígenas en todo Canadá enfrentan importantes desafíos para acceder a cualquier fuente de agua potable. Unas 2,000 casas en reservas no tienen agua corriente ni tuberías interiores. Alrededor de 180 de esas casas están en Garden Hill.

Con serias consecuencias.

En 2009, un brote de gripe porcina en Garden Hill se agravó por el hecho de que solo la mitad de los hogares de la comunidad tenía plomería interior.

A raíz de eso el Gobierno federal prometió 30 millones de dólares para la remodelación de viviendas en la región, la adición de cisternas y depósitos de aguas residuales afuera o debajo de sus casas.

Ahora, alrededor de un tercio de las casas en Garden Hil obtienen su agua entregada por un camión que se carga en la planta de tratamiento de agua local.

Durante años, Wallace Knott tuvo que sacar su agua del lago lejos de su casa. Ahora puede abrir el grifo y llenar un vaso de agua

Pero eso no significa que confíe en esa agua.

Es pegajosa.. Tampoco sabe bien. No me gustaría probarla. No es potable.