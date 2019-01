Quebequense atropellada por un carro implica al culpable en gira de prevención contra el alcohol al volante

Una buena idea para sus conferencias

Le expliqué que yo daba conferencias en las escuelas. Yo sé que en Quebec, la mayoría de accidentes de los jóvenes conductores están relacionados con el alcohol y las drogas. Y pensé que sería una muy buena idea, que no sea solo yo la que hable, sino hacerlo con el muchacho que me causó todos estos daños. Los estudiantes me hacen muchas preguntas sobre el acusado y no puedo responder por que no conozco las respuestas.