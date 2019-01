La Yukón Quest 2019

La Yukón Quest es una competencia de carreras de trineos jalados por perros de 1648 kilómetros a través del Lejano Norte canadiense y Alaska, reconocida como la más difícil del mundo. Este año, la competencia comienza el sábado 2 de febrero.

Se lleva a cabo todos los años en el mes de febrero y durante los años impares los trineos salen de Whitehorse, la capital del Territorio del Yukón para llegar a Fairbanks, Alaska. Y los años pares la competencia se hace en el sentido inverso.

La competencia se llevó a cabo por primera vez en 1984. Un equipo está formado por el conductor, más conocido por su nombre en inglés como Musher y un trineo jalados por entre 6 y 14 perros. La competencia puede durar entre 10 y 20 días y sigue el camino histórico de la famosa fiebre del oro del Klondike de los años 1890.

Remy Leduc y su compañera, residentes de Campbellton, provincia de Nueva Brunswick, están en camino con sus 18 perros hacia el Territorio del Yukón, para participar por primera a vez a esta competencia.

Viajar con 18 perros no es una tarea fácil. Ellos tienen una camioneta con un remolque que cuenta con 18 compartimentos. Cada perro tiene el suyo, que es del mismo tamaño que la jaula en la casa. Durante el trayecto, Remy Leduc y su compañera hacer paradas para que los perros tomen agua, coman, hagan sus necesidades y puedan correr. En el momento en que Radio Canadá le habló este domingo, él acababa de hacer un entrenamiento de 100 kilómetros con sus perros.

Sí. Yo les pongo los arneses para el trineo. Antes de llegar a Winnipeg, anteayer, tuve un entrenamiento con ellos en una pista de motonieve de unas 33 millas de largo (52,8 kms). Y hoy en la tierra de alguien en la región de Grands Prairies (Grandes Praderas) que tiene una buena red de pistas de entrenamiento, hicimos una salida de unas 66 millas (105,6 kms).

El primer perro que él tuvo venía de una perrera de perros jaladores de trineos. Y comenzó a hacerse jalar por el perro en bicicleta, en patín y patineta. Una vez, alguien que lo vio le dijo que su hermano tenía un equipo de perros jaladores de trineos y que sí quería ayudarlo, podía ir a visitarlo. Fue así como comenzó a entrenar equipos de perros, hasta que comenzó a tener sus propios perros hace 10 años.

Ya, a él y su compañera, se les había metido en la cabeza que querían participar en la Yukón Quest y comenzaron el proceso de clasificación. Entre tanto se dieron cuenta que los perros que tenían no tenía la aptitudes físicas para esa carrera y decidieron entonces reorientar la genética de su perrera, para criar perros más adaptados a sus objetivos, dice Remy Leduc.

Eran perros Alaskan malamute también, salvo que eran Alaskan de velocidad. Los Alaskan son reconocidos como raza. No tienen ninguna característica morfológica específica como un Labrador por ejemplo o cualquier otro tipo de perro reconocido por los clubes caninos. Los Alaskan son reconocidos a nivel genético por tener aptitudes físicas superiores. La raza es fuerte nivel de su metabolismo. No hay otro perro casero que pueda compararse a un Alaskan.

La raza está genéticamente concebida para que sean rápidos, resistentes y se recuperen rápido. Otro aspecto que los participantes tienen en cuenta en este tipo de competencias es la velocidad con la que el perro consume sus alimentos.

“No es el momento para que el perro se ponga difícil” dice Remy Leduc. Son perros de competencia y entre más rápido puedan consumir sus alimentos más rápido se puede reanudar la carrera. La Yukón Quest es una competencia exigente.

La Yukón Quest es la competencia más difícil en la disciplina de distancia. No hay otra competencia más difícil. Es un buen desafío. Son 1.600 kilómetros y nos dan 14 días para recorrer la distancia. Y pasamos por todo tipo de terrenos y de condiciones climáticas.

A todo esto hay que sumarle las personalidades de los perros. Son 14 perros que van corriendo juntos y el conductor del trineo tiene que saber mezclar el temperamento de los perros. El conductor tiene que conocer a sus perros y mezclarlos de tal manera que los que no son muy amigos no estén juntos.

En general, siempre hay algunas refriegas pero menores. Quizá por las migas que quedan en el suelo después de la alimentación. Pero son gruñidos más que peleas. El equipo de Remy Leduc está compuesto a 50% machos y hembras. Teniendo en cuenta que en el Yukón Quest los perros deben correr 1.600 kilómetros, hay que protegerles las patas.

Les ponemos forros en las patas es para protegerles las almohadillas, cuando la pista está muy congelada, puede haber puntas de hielo que los pueden lastimar y los forros los protegen. Y en las condiciones en las que corremos sobre nieve, teniendo en cuenta que estos perros tienen las patas palmeadas, cuando las ponen en el suelo los dedos se separan y la nieve se acumula y esto les puede agrietar las almohadillas.

El cronometraje de la carrera no se para jamás una vez que la competencia comienza, pero los organizadores imponen un tiempo de reposo obligatorio y aparte de ese tiempo de reposo, el resto queda a la discreción del participante. El tiempo de reposo obligatorio sirve para poner los cronómetros a cero, ya que los participantes arrancan con intervalos de 2 o 3 minutos cada uno.

No pueden salir todos al mismo tiempo. Y de esta forma se puede estar seguro que el primero que llegue a la meta es verdaderamente el primero. Si el que estaba de último en la línea de salida llevaba 20 minutos de retraso con respecto a primero, entonces al que salió primero, cuando llegue al paro obligatorio se le retendrá 20 minutos para asegurarse que el primero que llegue a la meta es verdaderamente el primero.

Remy Leduc lleva 18 perros, pero de los cuales solo podrá poner a 14 para jalar su trineo. Su selección, él la hace durante los entrenamientos. Durante los entrenamientos que él hace antes de llegar a Whitehorse, un perro se puede lastimar o puede enfermarse durante el recorrido. Para esos sirven los otros 4 perros.

Los musher, como Remy Leduc, pueden transportar hasta 113 kilos en equipos y provisiones para él y los perros. Están autorizados a separarse de algunos de sus perros en un punto de chequeo, pero no los pueden reemplazar. Los trineos no pueden ser reemplazados y los musher no pueden aceptar la ayuda del público, salvo a Dawson City, a medio camino de la competencia.

Hay veterinarios en cada etapa de la competencia para asegurarse del buen estado de salud de los perros, dar consejos y curar a los perros que musher deje detrás de él. Las temperaturas pueden llegar hasta 50 grados centígrados bajo cero y los vientos pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Durante la competencia Remy Leduc contará con un equipo de apoyo formado por su compañera Katherine Langlais y Marc Desjardins.

El recorrido pasa por ríos congelados, picos de montañas y pueblos aislados del Lejano Norte.

La primera competencia en 1984 la ganó Sonny Lindner entre 26 participantes.

La edición de 2012 fue la más apretada: Hugh Neff le ganó a Allen Moore por solo 26 segundos.

El recorrido más rápido se hizo en 2014 cuando Allen Moore terminó después de 8 días, 14 horas y 21 minutos.

Franco Nuovo entrevistó a Remy Leduc.

RCI/Radio Canadá/Internet