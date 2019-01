Colonizar Marte no es la solución para los problemas de la Tierra

Martin Rees es uno de los astrofísicos más prestigiosos del mundo. Fue amigo de Stephen Hawking.

Aunque la Tierra existe desde hace 4.500 millones de años y faltan otros 6.000 millones de años para que sea tragada por el Sol, Rees cree que este siglo «puede ser crucial» gracias a la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial, y la capacidad para explorar el espacio.

Sir Martin Rees cree que a medida que la inteligencia electrónica crece, la futura evolución humana no seguirá un modelo darwiniano, sino uno de “diseño secular e inteligente”.

Señala que los primeros pioneros que lleguen a Marte “tendrían todos los incentivos” para modificar sus cuerpos orgánicos, ya que “estarían muy mal adaptados” a su nuevo entorno.

Sin embargo, advierte que “es una ilusión peligrosa pensar que podemos transformar a Marte en lugar de enfrentar el problema del cambio climático en la Tierra”.

De esto conversó en una extensa entrevista con el radiodifusor público CBC, en el programa The Current.

En marzo pasado, el fundador de SpaceX, Elon Musk, le dijo a una audiencia en el festival SXSW en Austin, Texas, que una base en Marte ayudaría a regenerar la vida en la Tierra después de una potencial tercera guerra mundial.

En 2017, el físico teórico Stephen Hawking dijo que la humanidad tenía 100 años para colonizar otros planetas si queríamos sobrevivir a una gran cantidad de obstáculos, incluida la creciente amenaza del cambio climático.

A fines de noviembre, la oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente emitió un informe advirtiendo que para limitar el calentamiento global a 1.5 C (2.7 F) en este siglo, las emisiones deben caer un 55 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2017. Un informe similar de la ONU en octubre fue descrito por uno de sus autores principales como “una situación de vida o muerte”.

Pero un científico advierte que colonizar el espacio no ofrece una solución fácil.

Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, ha estado pensando mucho en las calamidades que podrían estar acabando con la civilización, desde el cambio climático hasta la aniquilación nuclear o incluso un impacto de asteroides. Pero sigue siendo optimista de que, con la ayuda de la tecnología, tendremos un largo futuro como seres humanos. Martin Rees acaba de publicar un libro, llamado En el futuro: Perspectivas para la humanidad.

Sostiene que Stephen Hawking y Elon Musk no están totalmente equivocados. Está de acuerdo en que a largo plazo, habrá una pequeña comunidad viviendo en Marte y que será importante para el futuro de la inteligencia. Pero disiente con ellos en que habría una emigración masiva.

Creo que tenemos que aceptar que no hay otro planeta como la Tierra.

Tenemos que aceptar que lidiar con el cambio climático aunque sea difícil, es algo fácil en comparación con la terratransformación de Marte, aclara el científico.

Pero hacer que la Tierra sea habitable no solo ahora, sino en los siglos futuros, esa es la máxima prioridad.

Experiencias en Marte

Sí cree que tener algunas personas en Marte será importante porque estarán lejos de todos los reguladores que podrían inhibir el uso de la modificación genética o la tecnología de los ciborg (fusión hombre-máquina) y también estarán en un entorno al que se habrán adaptado.

Así que creo que los primeros colonos en Marte serán aventureros locos, que correrán grandes riesgos, pero usarán todas esas técnicas para adaptarse a un entorno muy diferente al de la Tierra y se convertirán en una especie muy diferente dentro de unos pocos siglos.

La gente en Marte, será una especie bastante distinta dentro de unos pocos siglos. La inteligencia ya no será el hardware que tenemos en nuestro cerebro, sino algo electrónico, explica. Y, por supuesto, una vez que eso suceda, no necesitarán de una atmósfera. Es posible que prefieran la gravedad cero, por lo que saldrán de Marte e irán al espacio, y si son casi inmortales, un viaje interestelar no será un obstáculo para ellos imagina el científico.

Así que creo que en el futuro a largo plazo, Elon Musk tienen sentido en el sentido de que esas personas en Marte serán pioneras en un futuro post-humano y que el futuro puede llevar a que los descendientes de la especie humana vayan más allá de nuestro sistema solar.

El papel de los viajes espaciales humanos vs viajes con robots

Han pasado casi 50 años desde el pequeño gran paso de Neil Armstrong en la Luna, que fue un verdadero punto álgido del vuelo espacial tripulado. “Y tengo edad suficiente para recordar eso, pero para los jóvenes de hoy, es historia antigua”.

Lo que ha cambiado desde entonces es que los robots ahora han sido mejorados mucho y la necesidad práctica de enviar gente al espacio es mucho menos de lo que fue antes explica.

Y aunque algunas naciones aún quieran enviar personas al espacio como una afirmación de superpotencia, los robots pueden hacer todos los trabajos de exploración y construir algo en la Luna mejor que los humanos. “Y es por eso que, si fuera estadounidense, no apoyaría en absoluto el programa espacial tripulado de la NASA. Es muy costoso y debido a que la NASA usa el dinero de los contribuyentes y envía civiles, tiene que ser altamente contraria al riesgo”.

El transbordador fue lanzado 135 veces, falló dos veces. Cada uno de esos fracasos fue un gran trauma nacional en los Estados Unidos y causó demoras y costos adicionales al tratar de hacerlo aún más seguro.

“Mi opinión es que podemos reducir el costo de los vuelos espaciales tripulados si se hacen de una manera más arriesgada, enviando al espacio solo el tipo de personas como pilotos de prueba y aventureros, preparados para aceptar esos riesgos.

“Así que creo que Space X o Blue Origin, las compañías dirigidas por Elon Musk y Jeff Bezos, podrían enviar personas al espacio e incluso a Marte, mucho más baratas que la NASA y esas personas estarían preparadas para correr riesgos de no regresar”.

Nueva especie en lugar de la humana

En millones de años no habrá humanos dice el científico. Se sabe que a la selección darwiniana le toma alrededor de un millón de años desarrollar una nueva especie. Así que incluso si se presentara una selección darwiniana, los seres humanos no estarían presentes en millones de años. Es decir, lo que sucederá, explica, es que la evolución futura no será la selección darwiniana, sino lo que llamo un diseño secular inteligente.

Serán nuevas especies, tal vez orgánicas, tal vez electrónicas y esto sucederá mucho más rápido. Por eso cree que dentro de unos pocos cientos de años, habrá especies post-humanas, tal vez en Marte, y no aquí, que serán muy diferentes de nosotros. Y que la inteligencia sobrevivirá, ya sea dominada por cerebros orgánicos como el nuestro o por cerebros electrónicos. No lo sabemos, pero sería diferente de los humanos.

En el futuro no reconoceríamos a esos post humanos

“Creo que no tendríamos algún tipo de resonancia emocional con ellos. Podemos leer la literatura escrita por griegos y romanos hace dos o dos mil quinientos años y medio y podemos sentir las emociones de esos escritores y artistas porque la naturaleza humana no ha cambiado desde entonces. Nuestros antepasados ​​vagaron por la sabana africana hace 50.000 años.

Pero si tenemos modificaciones genéticas y de Cyborg, entonces puede ser que cualquiera que sea la inteligencia en unos pocos siglos a partir de ahora, no tendrá ninguna resonancia emocional con nosotros. Podrán tener una especie de comprensión algorítmica de cómo nos comportamos, pero no entenderán nuestras emociones y nuestra naturaleza de la manera en que entendemos las emociones de los antiguos griegos. Así que eso será un verdadero cambio”.

¿Estamos solos en el Universo?

Martin Rees dice que no se sabe, pero que desde su punto de vista, uno de los desafíos más emocionantes para las próximas décadas es entender el origen de la vida en la Tierra. Entonces se debería entender completamente si se trata de una casualidad rara o si ocurrió en otros entornos como lo hizo aquí en la Tierra. También se supo en la última década que hay alrededor de mil millones de planetas, como la Tierra, que orbitan otras estrellas en nuestra galaxia. Entonces, hay muchos lugares donde la vida podría haber evolucionado, si es que no se trata de una casualidad muy rara.

¿En el futuro la inteligencia artificial será más inteligente que los humanos?

Para Rees la IA es más inteligente. Puede aprender a jugar al ajedrez y vencer al campeón del mundo en unas pocas horas debido a la velocidad con la que opera, en comparación con la forma en que funcionan nuestros cerebros. Así que en tareas especialízales la IA ya está por delante. Ahora bien: hasta qué punto queremos que IA tome decisiones por nosotros, se pregunta. ¿Nos complace que la decisión de si dejamos salir de la cárcel, etc., deba ser hecha por una máquina? Y que no puede explicarnos su razonamiento, ¿incluso si sabemos que la máquina es completamente confiable? La otra pregunta es hasta qué punto estas máquinas serán similares al ser humano en el sentido de interactuar con su entorno, ser conscientes de sí mismos y apreciar las maravillas de la naturaleza como lo hacemos nosotros.

Si desarrollan todas esas cualidades, serán superiores a nosotros en todos los aspectos, pero podría ser que, aunque sean sobrehumanos en muchos aspectos, nunca interactuarán realmente con el mundo real de la manera en que lo hacemos con nuestros sentidos y no podríamos imaginar de forma realista nuestros cerebros descargados en algo electrónico sin que destruyeran por completo la esencia de nuestra personalidad. Simplemente no lo sabemos.

Así que algunas personas piensan que la IA será de hecho súper humana en su capacidad no solo para hacer cosas, sino también en su comprensión. Otros piensan que podrá hacer cosas, pero no entenderá lo que está haciendo y solo será un zombi. Y esa es una pregunta muy importante, que creo que afecta la forma en que reaccionamos ante este futuro potencial. Si estas entidades, que son post-humanos, son superiores a nosotros en todos los aspectos, entonces deberíamos dar la bienvenida a su toma de control.

Pero la pregunta clave es hasta qué punto debemos preocuparnos más en el futuro por la inteligencia artificial que por la estupidez real.

La aldea global tiene sus idiotas, y debemos preocuparnos por cómo podemos regular el uso indebido de estas tecnologías. Y eso va a ser difícil.

La biotecnología o la tecnología de los cíborgs serán accesibles a individuos o pequeños grupos que podrán construir una bomba de hidrógeno, armas biológicas o perpetrar un ciberataque que podría afectar al suministro eléctrico. Y hacer un ataque cibernético o crear un nuevo virus, requiere de un tipo de equipo disponible en muchos laboratorios universitarios e industriales.

Me preocupa que, independientemente de las regulaciones que intentemos imponer, no se puedan hacerlas cumplir en todo el mundo.

Y me preocupa también que tengamos un viaje incierto a través del siglo debido a todas las medidas que deben tomarse para mejorar la seguridad y reducir la privacidad o la libertad.

A no ser que reduzcamos la libertad de las personas y su privacidad va a ser muy difícil identificar a las personas que podrían hacer un mal uso de estas tecnologías. Será un gran reto para todos los gobiernos.

Martin Rees fue entrevistado por Anna Maria Tremonti.

RCI con información de CBC-Le Monde-BBC