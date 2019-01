La Ley sobre Indígenas sigue discriminando a mujeres de las Primeras Naciones de Canadá, dice ONU

La Ley canadiense sobre los indígenas continúa discriminando a las mujeres aborígenes concerniente a la transmisión de su estatus a sus descendientes, a pesar de los esfuerzos del gobierno para remediar la situación, concluye el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dictaminado esta semana que la ley canadiense viola sus obligaciones internacionales y pide a Ottawa que deje de tratar de manera diferente a 270,000 mujeres indígenas y sus descendientes.

En una decisión de 18 páginas publicada el 14 de enero, el comité dijo que Canadá está obligado a eliminar la discriminación y garantizar que a todas las mujeres de las Primeras Naciones y a sus descendientes se les otorgue el estatus de aborigen en las mismas condiciones que los hombres de las Primeras Naciones y sus descendientes.

Una canadiense de 70 años, de la provincia de Columbia Británica, Sharon McIvor, y su hijo de 47 años, Jacob Grismer, presentaron una queja en la que argumentan que no son tratados “como verdaderos aborígenes” debido a fallas en Ley canadiense sobre los indígenas.

Esta decisión cambia el juego para las mujeres aborígenes y para Canadá.

-Sharon McIvor, mujer aborigen

“Si el gobierno cumple con sus obligaciones y, en última instancia, trata a las mujeres aborígenes de manera equitativa, será un nuevo día para nosotros, para nuestras comunidades y para Canadá”, dijo ella.

La madre de Sarah McIvor pertenecía a la Primera Nación Lower Nicola, miembro de la Nación Nlaka’pamux, cuando se casó con un hombre no aborigen. Sus hijos no pudieron obtener estatus de aborigen. Y Sharon McIvor también se casó con un no aborigen y tuvo tres hijos.

El gobierno canadiense cambió la Ley sobre los indígenas en 1985 como resultado de quejas y varias decisiones legales para remediar la situación. Sin embargo, Sharon McIvor y su hijo argumentan que esa ley no ha aportado ninguna mejora para ellos.

Según su queja, la Sra. McIvor solo puede pasar parcialmente el estatus nativo a su hijo, pero no a sus nietos. Por otro lado, su hermano puede transmitir este estatus a sus hijos y nietos. “El comité toma nota de que Sharon McIvor recibe un trato diferente al de su propio hermano, según Ley canadiense sobre los indígenas “, escribe la estación de policía.

Establece que Canadá debe eliminar la discriminación y garantizar que las mujeres aborígenes y sus descendientes tengan su estatus sobre la misma base que los hombres aborígenes y sus descendientes.

Una abuela con miles de nietos Pamela Palmater, presidenta de Gobernanza Indígena en la Universidad de Ryerson, dijo que la decisión es más importante de lo que la gente puede darse cuenta. “Sharon McIvor ya es abuela de miles de descendientes de mujeres indígenas que han sido excluidas injustamente de la Ley sobre los Indígenas desde antes de 1985, pero también desde 1985”, dijo Palmater. “Ahora, debido a este caso en la ONU, ella trae a su familia aún más descendientes que han sido excluidos injustamente”. Palmater dice que ella es una de ellas. “Ni siquiera tendría mi voz política hoy como persona de las Primeras Naciones si Sharon no hubiera ganado su caso original. Mis hijos aún están excluidos”, dijo. Palmater agregó que a través del trabajo de McIvor, sus propios hijos pueden “ser parte de una familia más grande como siempre deberían haber sido, excepto por la discriminación sexual en la Ley de la India”.

Presse canadienne,Radio Canadá-RCI-ONU