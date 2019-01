La importancia de detectar los problemas de salud mental en los niños de 1 a 5 años

Las enfermedades mentales se cuentan entre las que provocan, económicamente hablando, las cargas más pesadas para la sociedad debido a la incapacidad que pueden causar. La depresión mayor y los problemas relacionados al consumo de alcohol y drogas forman parte de las 6 principales enfermedades que conllevan a esa incapacidad.

Según una Investigación sobre la Salud en las colectividades canadienses, una persona mayor de 15 años de cada 10 sufre de depresión, manías, agorafobia, fobia social (trastorno de ansiedad social), de pánico o de una dependencia al alcohol y/o a las drogas.

Pero, un problema que ha sido poco estudiado es el de la salud mental en los niños entre 1 y 5 años. Cabe señalar aquí, que a partir del nacimiento hasta los 5 años, el cerebro de los niños pasa por un período crítico. Y al parecer de los especialistas, a esa edad ya se pueden identificar algunos signos de problemas de salud mental en esos niños. De ahí la importancia de la detección precoz.

Pero no es fácil detectarlos porque hay diferencias en el desarrollo entre los niños, porque aunque haya comportamientos esperados, ellos no hacen todos exactamente las mismas cosas en el mismo momento, dice la Dra. Christine Grou, presidenta de la Orden de Psicólogos de Quebec.

Un niño de 18 meses por ejemplo, que no se expresa nos inquieta menos que un niño de 3 años que no lo hace. Pero por otra parte, es seguro que en los últimos 10 años, nos inquietamos más por la salud mental de los más pequeños y lo que más observamos son los problemas de comportamiento. Observamos también trastornos de ansiedad. Algunas veces signos de depresión y también todo lo que llamamos trastornos del desarrollo neurológico como el autismo, los retrasos intelectuales y de desarrollo que son bastante serios.

Según la Dra. Christine Grou, estos son los trastornos más frecuentes que han sido observados, pero al mismo tiempo no es evidente para los padres poder detectarlos o hacer una lectura correcta. Y lo que es más importante es tener cuidado con las falsas detecciones.

Es decir que cuando los padres se inquietan o que un educador de una guardería o de un Jardín de infantes señala algún o algunos síntomas a la familia, es absolutamente necesario que ellos puedan tener rápidamente acceso a un profesional que pueda tener un diagnóstico más seguro. Porque ir a consultar y quedar más tranquilo, es una cosa, y no consultar cuando era necesario y que hubiera podido probablemente ayudar al niño a desarrollarse es otra cosa, dice la Dra. Grou.

Con niños de esta edad se necesita verdaderamente la ayuda de un profesional en ese ramo, ya que un niño de 1 y 5 años tienen comportamientos frontales, intolerables a la frustración, no se concentran mucho tiempo en programa de televisión, pero hay niños que a 4 años se pueden quedar tranquilamente sentados 30 minutos frente a un programa de televisión. Para los especialistas está claro que los Trastornos de Déficit de Atención (TDA) se detectan con más facilidad cuando los niños llegan a la edad pre-escolar o escolar. Es un poco más fácil detectar los problemas de depresión a esta edad, según la Presidente de la Orden de Psicólogos de Quebec.

Lo difícil con los niños de baja edad es que a veces no pueden explicar la angustia psicológica. Su lenguaje no es suficientemente elaborado y desarrollado, la introspección tampoco. Entonces se traduce en problemas en su comportamiento o en la somatización. Un niño al que le duele siempre el vientre o que tiene siempre náuseas, eso puede ser un signo que el niño sufre de un trastorno de ansiedad o depresión. Un niño que no duerme o que sufre de terrores nocturnos, que es un problema bastante normal, o un niño que tiene miedo de irse a acostar, creo es algo que le sucede a muchos niños, pero un niño que no duerme durante semanas es otra cosa.

Según la Dra. Christine Grou, existen varios factores de riesgo con los problemas de salud mental en los niños. Hay que comprender que si los más pequeños, sufren de trastornos de desarrollo neurológico como el autismo u otros tipos de trastornos, estos vienen acompañados de problemas de ansiedad o de otros problemas de salud mental.

Pero entre los factores de riesgo de los niños que no sufren de trastornos de desarrollo neurológico, está claro que las familias disfuncionales son un factor. Los padres que no están disponibles para los niños o que no los tranquilizan, son otro factor. La inseguridad alimentario. Un niño que tiene hambre. Un niño que tiene uno de los dos padres que sufren de un problema de salud mental. Sabemos que los problemas de salud mental en los padres pueden causar dificultad de auto regulación de las emociones y del comportamiento. En otras palabras, los padres pueden ser imprevisibles.

Imprevisibles en el comportamiento con sus hijos y no estar disponibles psicológicamente para sus hijos. En estos casos, las dificultades que los niños puedan tener en los jardines de infantes con sus amiguitos o amiguitas o con sus padres, son otro factor de riesgo.

Es por eso que el objetivo de la intervención precoz es la mejor manera de solucionar ciertos problemas por un lado y de evitar que otros se desarrollen. Se trata entonces de volver más seguro y tranquilizador el entorno de los niños y de dotar a los educadores y a los padres de familia del mayor número de herramienta para que los niños puedan desarrollarse y crecer en entornos que les son verdaderamente favorables.

No se habla de depresión mayor en un bebé, sino más bien de una tendencia a estar triste, a no comunicar con los adultos, a no balbucear o a no establecer contactos visuales. Los niños de baja edad muestran a menudo un temperamento más sensible y difícil desde el nacimiento. Ellos pueden también reaccionar a la depresión de uno de los padres. A esta edad, no se contempla ningún tratamiento con medicamentos. Los profesionales de la salud optarán por una intervención ante la familia o el círculo social del bebé.