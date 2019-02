El Castor Cibernético del primero, 2 y 3 de febrero 2019

Hola que tal! Un cordial y calurosos saludo, a pesar de la gélida temperatura reinante en esta ciudad! Es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética, con Leonora Chapman, Paloma Martínez, Leonardo Gimeno y mi persona, les presentamos El Castor Cibernético o Canadá en las Américas Café de este viernes primero de febrero en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca

NUESTRAS INVITADAS ESTA SEMANA

Hoy nos acompañan en el estudio Yesenia Fuentes y Laurence Sabourin, dos de las 3 instigadoras y principales miembros del Colectivo Danza Descalza. Un espacio colaborativo de investigación y de creación en danza contemporánea que se inspira de las danzas afrocolombianas,entre otras.

El público está cordialmente invitado! Todos los que deseen desafiar el invierno e ir a bailar con todos los otros y las otras participantes de Danza Descalza, todos los martes a las 19:30 a las 21:30.

Hay músicos y música en vivo y en directo! La cita es en el 5445 Gaspé, Estudio 325

LA MÚSICA

La música de nuestro programa de este fin de semana estará a cargo del grupo rock quebequense, de Montreal, Arcade Fire. Comenzamos el programa con el tema After Life. Continuamos con We Exist y terminamos con Reflektor.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapman no habla de un estudio sobre algo de se asemeja a la epilepsia.

“La crisis epiléptica es una actividad anormal del cerebro mientras que en el caso de la crisis no epiléptica esa actividad no existe. En la mayoría de los casos tiene un origen sicológico y los pacientes tienen una experiencia anterior que es la que provoca las crisis no epilépticas”.

Más de 70,000 pacientes canadienses, 2,000 en la provincia de Saskatchewan, sufren un trastorno que se parece en todos los aspectos a la epilepsia, pero que, según un neurólogo canadiense, en la mayoría de los casos sería de origen psicológico. No solo eso. Casi la mitad de ellos serían diagnosticados erróneamente y no recibirían el tratamiento adecuado, lo que puede provocar daños a veces irreversibles.

Paloma Martínez nos habla del regreso a Canadá de la gripe H1N1.

El 8 de diciembre, una niña de 2 años que no recibió las vacunas adecuadas, murió de gripe H1N1 en el Royal University Hospital de Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan. Hoy, muchos se preguntan si su muerte podría haberse evitado.

Kaelynn Angel Hansen fue la primera niña en edad preescolar víctima de la epidemia esta temporada en Saskatchewan. Desde su fallecimiento, el mismo virus ha provocado la muerte de otros dos niños menores de cinco años no vacunados, según las autoridades de salud pública de la provincia. Según su último informe, hasta el momento un total de seis muertes relacionadas con la gripe han sido declaradas esta temporada invernal.

Leonardo Gimeno se interesó esta semana a la privacidad de los usuarios de Facebook.

Un especialista en internet decía hace ya un buen tiempo que para evitar problemas de privacidad, es mejor no estar conectado a ninguna red social. TechCrunch publicó esta semana un estudio en el cual se informa que Facebook utilizó al menos tres compañías para llegar a personas entre 13 y 35 años, ofreciendo un servicio que originalmente denominó “Facebook Research” en el 2016. A mediados del 2018, el programa fue rebautizado como el “proyecto Atlas”.

El gran escándalo de Facebook que dejó al descubierto esta plataforma y su accionar para con la privacidad de sus usuarios, sucedió a principios del 2018 cuando se dió a conocer que Cambridge Analytica había acumulado datos personales de millones de personas y los había utilizado con fines políticos a través de la red social. Este hecho dejó en primer plano la necesidad de una regulación más estricta del uso de los datos por parte de las empresas tecnológicas.

Y yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista con el Imam Hassan Guillet con motivo del segundo aniversario del atentado contra la Gran Mezquita de Quebec.

“Antes del atentado, mucha gente hacía la asociación entre terrorismo e Islam. Pero ahora, la gente empieza a entender que el Islam es una religión, los musulmanes son ciudadanos y el terrorismo es un crimen. Un crimen de odio. Y no hay una relación. El terrorismo no tiene una religión, no tiene una nación. El terrorismo es un crimen”. Imam Hassan Guillet

Este martes 29 de enero se conmemora el segundo aniversario del atentado en la Gran Mezquita de la ciudad de Quebec que cobró la vida de 6 padres de familia y dejó varios heridos. Ese día, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane y AboubakerThabti cayeron bajo las balas de Alexandre Bissonnette.

También les ofrecemos el programa como fue emitido en vivo por Youtube Live

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional

