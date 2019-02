Angélica de Marisol Gómez Mouakad habla del racismo en Puerto Rico y el Caribe

Angélica, el primer largo metraje de la cineasta, directora y guionista portorriqueña, Marisol Gómez Mouakad, será presentado el domingo 17 de febrero aquí en Canadá, en el marco del Toronto Black Film Festival.

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON MARISOL GÓMEZ MOUAKAD

“Angélica es una joven afro-descendiente que tiene que lidiar con el hecho de su identidad racial o sea con lo que implica ser afro-descendiente en el contexto del Caribe. O sea Puerto Rico, pero más allá, el Caribe. Entonces ella tiene que confrontarse a su identidad racial y enfrentar los problemas del racismo dentro del contexto de nuestra cultura y de nuestra familia”, nos dice en entrevista la portorriqueña Marisol Gómez Mouakad, directora y guionista de Angélica.

En otras palabras, con su película Angélica, Marisol Gómez Mouakad destapa de alguna forma el tema del racismo o del “colorismo” como ella prefiere llamarlo, en la sociedad portorriqueña.

Seguro que la tarea para llevar o plasmar el guión de la película en la pantalla, no fue fácil para la directora de la película, pero lo que la mantenía firme en su propósito era que se viera y que se discutiera sobre el tema. “El guión me vino a la mente, primero de la inquietud de que la representación de los afro descendientes en nuestras culturas no es muy consecuente. Y tiene que ver con actitudes que hacia los afro- descendientes”, dice Marisol Gómez Mouakad.

Sobre este tema y mucho más conversamos con la cineasta y guionista de Angélica http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/ANGELICA-1.mp3