Montreal ofrecerá limpieza de nieve en la entrada de casas de personas con movilidad reducida

Es cierto que el invierno de este año como “para recordar”, pero no se si se han preguntado ya cómo hacen las personas con movilidad reducida para desplazarse en la ciudad durante esta temporada. El lamentable estado de las aceras durante el invierno en Montreal las confina a menudo en sus casas. Teniendo en cuenta este dato, la ciudad de Montreal decidió instaurar un servicio de limpieza de nieve de las entradas de las casas exclusivamente para estas personas a partir del invierno 2019-2020.

Ante las quejas recibidas, el responsable del levantamiento de la nieve en Montreal, Jean-François Parenteau, dijo este lunes que la ciudad instaurará un programa dedicado a todas las personas con movilidad reducida para levantar la nieve delante de sus puertas.

ESCUCHE EL REPORTAJE

Este programa permitirá también ofrecer de forma gratuita, la limpieza de la nieve de los balcones, las escaleras y de todo el camino que lleva de la puerta de sus casas a la calle, para todas las casas y apartamentos donde vivan las personas de edad o con movilidad reducida, lo cual facilitará sus desplazamientos, sobre todo en transporte adaptado.

Cabe señalar aquí que varios distritos de Montreal como Ville-Marie, Plateau Mont Royal y Hochelaga-Maisonneuve ya han realizado en los últimos años asociaciones con organismos comunitarios para permitir a las personas con movilidad reducida que lo soliciten, de levantar la nieve de sus entradas privadas de forma gratuita.

Linda Gauthier es la presidenta del Reagrupamiento de Activistas para la Inclusión de Quebec, RAPLIQ. Ella está en silla de ruedas. Ella dice que el anuncio de la ciudad de Montreal, aunque le parezca algo bien, no es la solución.

NO ES LA SOLUCIÓN http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/MOV-1.mp3 Es algo bueno. Yo vivo en el Plateau Mont Royal y este servicio existe ya desde hace 5 años. Salvo que me digo: “Está bien. Limpian la nieve de nuestra entrada y hasta el desembarcadero para el transporte adaptado, pero no podemos ir más lejos en la acera”. Estamos verdaderamente limitados. La medida está bien, pero no podemos ir más lejos que a nuestro desembarcadero que va haber sido enterrado por la máquina que va a pasar después.

Linda Gauthier dice que durante este invierno ella no ha salido prácticamente de su casa después de las navidades y si ha salido 10 veces en lo que va corrido de este invierno es mucho. Afortunadamente, ella trabaja desde su casa. Pero igual, este invierno para ella ha sido infernal.

A su parecer, esta iniciativa hace que la ciudad de Montreal se sienta menos culpable, pero no soluciona el problema porque las personas con movilidad reducida no pueden circular en las aceras de las calles de la ciudad de todas formas. No pueden tomar los buses del transporte en común como ellas quisieran. La única opción que tienen es tomar el transporte adaptado y eso es todo.

Cuando no se levanta la nieve correctamente de las aceras y las calles, las personas con movilidad reducida no pueden pasear en su barrio y no pueden ir a ninguna parte. En su caso, ya el servicio existe, pero no es suficiente porque comienzan a hacer el trabajo a la 10 de la mañana y ella sigue cursos en la universidad a las 8:30.

DICÍFIL DE CREER PORQUE EL TRABAJO ES ENORME http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/MOV-2.mp3 Yo voy a la universidad y si mis cursos comienzan a las 8:30 de la mañana, la limpieza de la nieve no se habrá hecho todavía. No me avanza nada en el fondo. Según el señor Parenteau, aparentemente habrá un estudio de caso por caso y tendrán una lista que dirá a qué hora sale cada persona de su casa. Pero tengo un poco de dificultad en creer eso porque habría 31.000 personas en toda la ciudad de Montreal que necesitan el servicio. Es enorme.

Como decíamos al principio, es cierto que este es un invierno para recordar, porque incluso las personas que no sufren de ningún hándicap tienen dificultades para circular en la ciudad. Y Linda Gauthier está de acuerdo con eso. Salvo que la ciudad de Montreal les está presentando ese servicio “como la octava maravilla del mundo”. Ella no se queja y le parece que hay muy buenas intenciones detrás de ese programa, pero…

NO SE PUEDE IR MÁS LEJOS http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/MOV-3.mp3 Está bien, salvo que se limpia la nieve de la entrada de nuestras casas pero igual no podremos ir más lejos que el desembarcadero. Porque a menudo cuando hay acumulaciones de nieve como es el caso de este invierno, hasta el transporte adaptado será suspendido de todas formas. Está bien, pero no es una revolución lo que sucedió ayer con lo que el señor Parenteau anunció.

Está bien, dice Linda Gauthier, “pero es como arrojar arena en los ojos para desviar la atención con respecto al problema”. Y el problema es que cuando nieva como ha nevado este año, el transporte adaptado fue cancelado muchas veces este invierno, porque se “privilegian los casos más urgentes”. Todas las salidas que tenían que ver más con “las distracciones” que con “las emergencias”, fueron canceladas automáticamente.

En realidad y primero que todo, lo que Linda Gauthier, que es la presidenta del Reagrupamiento de Activistas para la Inclusión de Quebec, RAPLIQ, desearía que se hiciera para las personas con movilidad reducida es que el “levantamiento normal” de la nieve durante el invierno se haga de una forma adecuada. Y su organización lo que sugiere es que se contraten equipos adicionales para el levantamiento de la nieve.

Y que en vez de invertir dinero en un programa exclusivo para las personas con movilidad reducida como el que anunció este lunes el responsable del levantamiento de la nieve en Montreal, si el trabajo se hace correctamente y si se contratan equipos adicionales, todo el mundo se beneficiaría.

ESCUCHE EL REPORTAJE http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/MOVEDIT-1.mp3

Alain Gravel entrevistó a Linda Gauthier

RCI/Radio Canadá/lapresse.ca/tvanouvelles.ca/journalmetro.com/ville.montreal.qc.ca