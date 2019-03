Relación entre el atentado supremacista de Nueva Zelanda y el de Quebec

“Estamos ligados a esta situación de muchas formas. Primero como seres humanos, segundo como musulmanes, tercero como quebequenses-canadienses, porque el terrorista de Nueva Zelanda ha aprendido del terrorista de la ciudad de Quebec y ha estudiado su camino. Y no solo ha estudiado su camino, sino que ha escrito el nombre de Alexandre Bissonnette en una de sus armas. Y con eso, en lugar de exportar nuestros valores de humanidad, de fraternidad y de calor humano, estamos aquí exportando la violencia y el odio” Iman Hassan Guillet.

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON EL IMAM HASSAN GUILLET

El atentado terrorista contra 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda el viernes 15 de marzo pasado, que dejó el triste saldo de 50 muertos y más de 40 heridos, ha causado una gran conmoción en el mundo.

Un australiano supremacista blanco de 28 años, descrito por la prensa de su país como un ultraderechista islamófobo disparó con un arma automática y retransmitió su crimen en directo por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo.

Este atentado causó una gran conmoción aquí en la provincia de Quebec, donde el 29 de enero del 2017, otro supremacista blanco abrió el fuego en la Gran Mezquita de la ciudad de Quebec en el momento de la plegaria, dejando un saldo de 6 muertos y varios heridos.

En entrevista con Radio Canadá Internacional, el Imam Hassan Guillet, líder espiritual de la comunidad musulmana de Quebec, nos decía que espera que estos atentados, tanto el de Nueva Zelanda como el de Quebec, sirvan para prevenir eventualmente nuevos ataques terroristas de este género.

Pero tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte, porque si no hacemos nada “vamos a vivir las mismas tristes experiencias”. Tenemos que ser vigilantes y no tolerar ninguna forma de terrorismo, de islamofobia, de antisemitismo, de homofobia, de racismo, porque frente a todas estas formas de discriminación, debemos levantar la cabeza y decir no.

Pero los gobiernos también deben hacer su parte. Hace algunos meses el nuevo primer ministro de la provincia dijo que la islamofobia no existía en Quebec, lo cual es muy difícil de demostrar.

Por otra parte hay que examinar más detenidamente el problema de las armas en el país. “No tengo cifras, no soy experto en eso, pero pienso que en Canadá hay menos armas que en Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero el problema existe. Los terroristas, los asesinos no usan una guitarra para matar, usan metralletas, pistolas, granadas, bombas y por eso como sociedad, tenemos que encontrar una solución para limitar y reglamentar el uso de las armas”.