La pasionaria del flamenco a la que el machismo en la comunidad gitana no pudo destruir

La pasión del flamenco en su estado puro

“Cuando bailo estoy en otra parte. Vivo lo que siento. Lo mío es improvisar. Antes de salir al escenario, me voy a un rincón donde nadie me escucha ni me ve. A oscuras. Para despojarme de todo lo que no me edifica.

Al olvidarme de mí misma preparo a mis miembros para que obedezcan mi alma y entonces cuando salgo, salgo como una rosa blanca pura. Sin saber nada de nada. Y cuando logro entrar o salir, no sé dónde, me hallo en ese lugar. Y no sé quién soy. Pero los pies obedecen a mis sentimientos”.