Padres de niño canadiense de 7 años deportados a diferentes países de América latina

“Estoy en el mundo de las leyes de inmigración desde hace mucho tiempo y es la primera vez que me encuentro ante una situación en la que están dividiendo a una familia y separando a un niño muy pequeño de uno de los dos padres”.

– Lorne Waldman, abogado especialista en inmigración

La madre se llama Rosalba Solares y es guatemalteca, el padre Jorge Orozco es de Colombia. Julien nació en Canadá y es ciudadano.

Solares y Orozco llegaron a Canadá juntos en abril de 2007 y solicitaron asilo. Sus reclamaciones fueron rechazadas en 2011.

Esta historia es contada por el radiodifusor público CBC en el programa As It Happens.

El abogado de la pareja, Lorne Waldman le dijo a CBC que los funcionarios de inmigración argumentaron que cada uno podría buscar la protección del estado en sus países de origen.

Más aún, dijeron que Solares podía ir a vivir a una región diferente de Guatemala para evitar el peligro.

Julien nació en 2012 y la familia continuó viviendo en Canadá sin ningún problema, pero bajo el radar de las autoridades de inmigración, hasta que Orozco se involucró en un choque de autos el año pasado.

El abogado Waldman dice que inicialmente Inmigración y Refugiados Canadá le avisó a la familia que serían deportados juntos a Colombia. Pero el viernes, supieron que serían separados. Ella tendría que regresar a Guatemala, sola o con su hijo.

Waldman dice que no se les ha dado ninguna explicación de por qué, en el último minuto, tomaron esta repentina decisión.

Médico canadiense defiende al niño

Los médicos de familia en el Centro de Atención de Salud para Inmigrantes y Refugiados han decidido apoyar a la familia, argumentando que es un riesgo para la salud separar a Julien de su padre y enviarlo a vivir a un país que nunca antes ha visto.

El Dr. Paul Caulford advierte que el niño está mostrando signos de estrés post traumático.

“La salud mental de Julien está sufriendo significativamente. No duerme. Sólo conoce Canadá. Es su país”, dijo el Dr. Paul Caulford”.

– Dr. Paul Caulford.

“Este es el comienzo del trastorno de estrés postraumático en él. Está ansioso, triste y preocupado. Y es terrible. Y no creo que estos sean valores canadienses”.

El inicio de la historia

Solares se fue de Guatemala a Estados Unidos en 1998, huyendo de su abusivo ex novio, que es miembro de una pandilla local. En California, conoció a Orozco, que había huido de las guerrillas en Colombia. Llegaron a Canadá donde viven desde hace 12 años.