Facebook y su guerra al supremacismo blanco. ¿Estrategia realista o campaña de marketing?

La red social más popular de la historia enfrenta hace ya mucho tiempo con un virus muy especial conocido popularmente como “discurso del odio”. El miércoles 27 de marzo, dicha red social anunció que prohibirá ensalzar o apoyar al supremacismo blanco y al separatismo, como medida para contrarrestar el flagelo del “odio y la intolerancia” en las redes. Según diversos medios, la decisión surgió de una conversación sobre las estrategias de moderación que se disparó en el Foro de Estándares de contenido de la red social. En una publicación realizada en el sector de noticias de Facebook, se especificó que a través de esta nueva normativa, la red social encaminará a todos aquellos usuarios que busquen contenido relacionado con la supremacía blanca a un sitio especializado llamado “Life After Hate”. Este web pertenece a una organización que busca ayudar a las personas a abandonar grupos violentos de extrema derecha.

Esta iniciativa de cambio se produce a menos de dos semanas después que la red social fuera duramente criticada por lo acontecido en el ataque a la mezquita de Christchurch en el sur de Nueva Zelanda el 15 de marzo próximo pasado. En esa oportunidad un supremacista blanco de 28 años, asesinó a 50 personas mientras realizada un Facebook Live mostrando en vivo y en directo durante aproximadamente 17 minutos la preparación y los primeros acontecimientos del ataque. La plataforma de la red social retiró el video a los pocos minutos de haber sido informado por la policía de Nueva Zelanda y dijo que el video original fue visto aproximadamente 4 mil veces antes de ser retirado.

El sitio de noticias BuzzFeed dío más información sobre esta campaña en contra del “discurso y los crímenes del odio” dando a conocer cómo funcionará esta nueva normativa. Según este sitio de noticias, Facebook pondrá en vigencia la prohibición con respecto al supremacismo blanco la semana próxima. En un blog titulado “Standing Against Hate”, la empresa dejó en claro que los términos “nacionalista blanco”, “grupos nacionalistas blancos” y “sangre y tierra” entre otros, se remiten a conceptos que evidentemente están profundamente ligados a grupos de odio organizados y no tienen cabida en los servicios de la red social.

Desde el mes de mayo el sitio Motherboard publicó extractos de documentos que describen la postura de la plataforma sobre el nacionalismo blanco, el separatismo blanco y la supremacía blanca. En aquel entonces, Facebook había prohibido el contenido relacionado con la supremacía blanca pero no tomó ninguna decisión sobre el separatismo y nacionalismo blanco porque según ellos, “no parecía estar siempre asociado con racismo, o al menos no explícitamente. La compañía de Mark Zuckerberg informó luego que no podía poner en funcionamiento una regla global que prohibiera el nacionalismo y el separatismo blanco porque atraparía inadvertidamente a otros movimientos legítimos como los “separatistas negros”, el “movimiento sionista” y el “movimiento vasco” entre otros donde podría entrar tranquilamente el “movimiento separatista quebequense”. En declaraciones públicas, un portavoz de Facebook indicó que la nueva política de la red social “no se extenderá inmediatamente a sentimientos menos explícitos”.

En un artículo publicado por la revista digital “Wired”, Becca Lewis, investigadora afiliada de “Data & Society” y autora de un estudio reciente sobre contenidos de extrema de derecha en YouTube señala que toda esta estrategia de Facebook es preocupante. En la investigación propiamente dicha, Lewis encontró que las personas y los grupos netamente nacionalistas blancos que comparten contenido en las redes, no siempre utilizan un lenguaje explícito para describir sus tendencias y creencias. Para la experta, la intención es buena pero asegura que no es fácil para los sistemas de algoritmos detectar elementos sutiles de la “incitación al odio. Lewis se describe como “cautelosamente optimista sobre el impacto que esta nueva política pueda tener en la realidad”.

El el mismo artículo de la revista “Wired” Sarah Roberts, profesora de la UCLA experta en moderación de contenido asegura que los detalles de la implementación de la nueva política por parte de Facebook será la clave para saber si puede funcionar con efectividad. Para Roberts, el papel de los moderadores es crucial y tendrán que realizar juicios matizados sobre el contenido nacionalista y separatista blanco. El problema de fondo es que los moderadores de la red social, solo en los estados Unidos, tienen menos de 30 segundos para tomar una decisión de aprobar o rechazar un mensaje, lo que no les da mucho margen de maniobra para evitar que el odio penetre.

En definitiva, los escépticos aseguran que esto podría ser una estratagema de Facebook para calmar las aguas en un momento de altísima tensión (hace ya un tiempo que Facebook atraviesa por innumerables problemas, desde la fuga de datos, las “fake news”, la pérdida de usuarios y de dinero, las campañas anti-vacunación, entre otros.) .

Desde otra perspectiva se insiste en que la realidad se presenta difícil para lograr contener de manera eficiente estos mensajes de odio. Aquellos que se escudan en el anonimato y utilizan las redes sociales para hacer pasar este mensaje lleno de violencia buscarán la manera de sortear las barreras que están tratando de imponerse. Lo rescatable en esta oportunidad es que uno de los más grandes de la tecnología, en este caso Facebook, está más alerta que nunca para intentar frenar esta oleada de odio, intolerancia, xenofobia y violencia que nos inunda en internet. .

