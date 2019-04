30 años de atentados con armas de fuego en Canadá, ¿cómo se adaptan las leyes?

Tres días después de la masacre que mató a 50 personas en Christchurch, Nueva Zelanda, la primera ministra de ese país, Jacintha Ardern, anunció que su gobierno endurecería las leyes que rigen la posesión de armas.

La velocidad de acción de Jacinda Ardern provocó reacciones en Canadá, particularmente en la ciudad de Quebec que el 27 de enero del 2017 fue el teatro de una de las masacres más importantes de la historia del país. Recordemos que Alexandre Bissonnette, entró en una mezquita portando un arma restringida dando muerte a 6 hombres y dejando heridos de gravedad a 19 más.

En entrevista con Radio Canadá Internacional, el imán Hassan Guillet dijo que “hay que examinar más detenidamente el problema de las armas en el país. No tengo cifras, no soy experto en eso, pero pienso que en Canadá hay menos armas que en Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero el problema existe. Los terroristas, los asesinos no usan guitarras para matar, usan metralletas, pistolas, granadas, bombas y por eso como sociedad, tenemos que encontrar una solución para limitar y reglamentar el uso de las armas”.

Por su parte, Boufeldja Benabdallah, presidente del Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) donde tuvo lugar una masacre en 2017, dijo, incluso antes del anuncio de la Primera Ministra de Nueva Zelanda, dijo a Radio-Canadá que “el gobierno de Nueva Zelanda está dando una lección al gobierno de Justin Trudeau”.

“Un país, cuando decide tomar nota y gestionar un asunto llamado control de armas, puede hacerlo”, dijo, elogiando el “liderazgo” y la “acción inmediata” de Jacinda Ardern.

¿Cuál es la situación del registro de armas de fuego en Canadá?

En 2012, el gobierno conservador de la época, eliminó el Registro Federal de Armas arguyendo que su manutención resultaba demasiado cara y que no existían pruebas tácitas de que su existencia permitiera el control de los atentados y asesinatos.

El proyecto de ley para abolir el registro de armas largas fue reintroducido y finalmente aprobado el 5 de abril de 2012. Uno de los efectos de esta legislación fue la eliminación del requisito de registrar las armas largas y la destrucción obligatoria de todos los registros relacionados con el registro de estas armas.

Desde 2015, la RCMP ha estipulado que sólo se puede registrar un arma de fuego restringida o prohibida si se cuenta con una Licencia de Posesión y Adquisición (PAL) y el arma de fuego ha sido verificada. Las armas de fuego no restringidas no deben registrarse en Canadá.

Al día siguiente del ataque en Nueva Zelanda, Ralph Goodale, Ministro de Seguridad Pública de Canadá, sugirió en discusión con los medios que el mortal ataque en Nueva Zelanda llevará a los parlamentarios canadienses a revisar las leyes de armas de fuego de Canadá.

Goodale señaló que su colega Bill Blair, Ministro de Seguridad Fronteriza y Reducción del Crimen Organizado, ofrecería sus recomendaciones en breve, después de realizar un estudio sobre la posibilidad de una prohibición completa de las armas de mano y de asalto en el Canadá.

En breve, un nuevo registro federal de armas de fuego entrará en vigor luego de que el Proyecto de Ley C-71 fue presentado por el gobierno federal.

Sin embargo, la prohibición generalizada en Nueva Zelanda de las llamadas armas de fuego semiautomáticas “de tipo militar” ha llevado a los activistas canadienses a redoblar sus esfuerzos para presionar al gobierno federal para que endurezca aún más la ley en este país.

Están pidiendo a los liberales de Trudeau que primero aprueben lo que consideran las reformas relativamente tímidas incluidas en el proyecto de ley C-71 antes de pasar a cambios más controvertidos, como la prohibición de las armas de fuego.

“El gobierno de Nueva Zelanda ha respondido rápida y responsablemente a las atrocidades… al comprometerse casi inmediatamente a prohibir el tipo de armas que facilitan esa violencia extrema. Sin embargo, aquí en Canadá, 29 años después de la masacre en la [escuela] Politécnica,12 años después [del tiroteo del Dawson College], cuatro años después del asesinato de tres oficiales de la RCMP de Moncton y dos años después de nuestra propia masacre en una mezquita pacífica en la ciudad de Quebec, los liberales todavía están dudando sobre qué hacer con las armas de asalto legales”.Nathalie Provost, sobreviviente de la masacre de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, que se cobró la vida de 14 mujeres

El ministro de la Seguridad Pública, Ralph Goodale defiende su proyecto de ley.

“El proyecto de ley C-71 [es] un importante instrumento legislativo en apoyo de la seguridad pública y la capacidad de las fuerzas del orden para investigar los delitos con armas de fuego, al mismo tiempo que es razonable y respetuoso con los propietarios de armas de fuego y las empresas que respetan la ley”. Ralph Goodale

Por su parte, el Partido Conservador se ha opuesto al proyecto de ley, alegando que impondrá regulaciones onerosas a los propietarios legales de armas de fuego, a la vez que hacen poco por combatir los delitos relacionados con las pandillas que se cometen principalmente con armas de fuego ilegales procedentes de Estados Unidos.

El gobierno liberal, mientras tanto, dice que un aumento preocupante en los delitos con armas de fuego exige algún tipo de respuesta legislativa.

¿Y el registro de armas de fuego en Quebec?

Cuando Canadá eliminó el registro en 2012, el gobierno de Quebec de la época pidió poder conservar los datos para las personas que posean armas en la provincia. Cuando el gobierno de Harper se negó, Quebec fue a la Corte Superior que falló a su favor.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó esta decisión el 24 de julio de 2013. La Coalición para el Control de Armas está considerando la posibilidad de remitir el caso al Tribunal Supremo.

El 29 de enero de 2018 entró en vigor en Quebec la Ley de Registro de Armas de Fuego, que exige a todos los propietarios de armas de fuego no restringidas de esa provincia que registren sus armas de fuego ante el Servicio de Inmatriculación de Armas de Fuego (SIAF).

Modificaciones de último minuto a la Ley quebequense

A menos de una semana de la fecha límite para el registro de armas de fuego en Quebec, el gobierno de Caquist hizo enmiendas a la Ley de Registro de Armas de Fuego para que el “proceso de registro de armas sea más fácil y eficiente”.

Las enmiendas no cambiaron el hecho que las armas de fuego no restringidas -generalmente utilizadas para la caza, como rifles y escopetas- debía ser registradas por sus propietarios antes del 29 de enero.

Es en este contexto que el gobierno quiere enmendar la ley en tres aspectos:

En primer lugar, el requisito de notificar al sistema de registro de armas de fuego cuando se produce un cambio temporal en el lugar donde se guarda un arma de fuego (durante un viaje de caza, por ejemplo): actualmente, los propietarios de armas de fuego deben notificar al sistema de un cambio de 15 días. Esta duración será modificada. Heidi Rathjen, coordinadora de Poly se souvient, sugirió que el gobierno lo fijara en 30 días;

Entonces, sólo se requerirá el número de serie del arma para registrarla, por lo que ya no será necesario obtener un segundo número de registro;

Por último, los propietarios ya no tendrán que medir la longitud del cañón del arma que registren.

En Quebec, todo propietario está sujeto a sanciones si un oficial de policía lo encuentra en posesión de un arma de fuego no registrada para la que existe la obligación de solicitar su registro. Las multas oscilan entre $500 y $5,000.

Fuentes: Policía Federal Canadiense, Gobierno de Canadá, Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, Gobierno de Quebec.