Veinte años después el sueño de los Inuits de Canadá tarda en realizarse

“Teníamos un sueño de cómo iba a ser Nunavut, pero aún no llegamos a ese sueño porque por ejemplo, en las escuelas, desde el kínder hasta el grado 12 aún no tenemos clases en Inuktitut. Y eso, creo que siempre fue un sueño de tener suficientes profesores que hablen Inuktitut para enseñar en esa lengua. Y también, los materiales en la escuela todavía no inculcan la cultura Inuit” Aluki Kotierk, presidenta de la organización Nunavut Tunngavik Incorporate.